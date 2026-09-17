La Fed relève ses taux pour un recul plus rapide de l'inflation et anticipe de nouveaux resserrements

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(Ajout d'informations contextuelles et des commentaires de Trump; mise à jour de la réaction des marchés aux paragraphes 3 à 5 et 10 à 15)

* La Fed relève son taux directeur à une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %

* Les nouvelles projections indiquent que le taux directeur se situera dans une fourchette de 4,00 % à 4,25 % d’ici fin 2026 et 2027

* Trump réitère son argument selon lequel les taux devraient être fortement abaissés

par Howard Schneider

La Réserve fédérale a relevé ses taux d’intérêt mercredi et a laissé entrevoir de nouvelles hausses dans les mois à venir. Le nouveau président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh, s’est rallié à une décision unanime qui reconnaît de fait l’incapacité de l’administration Trump, jusqu’à présent, à maîtriser l’inflation dont les décideurs politiques craignent qu’elle ne s’aggrave.

Alors que le président Donald Trump avait promis de faire baisser les prix sous son mandat, l'impact combiné de ses droits de douane sur les importations mondiales, d'un choc énergétique consécutif au déclenchement de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et des dépenses d'investissement liées à l'essor de l'intelligence artificielle a maintenu des pressions sur les prix suffisamment intenses pour que la Fed estime nécessaire de relever son taux d'intérêt de référence au jour le jour d'un quart de point de pourcentage, le portant dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 %.

Les projections économiques trimestrielles actualisées ont montré que 16 des 18 responsables monétaires anticipent au moins une nouvelle hausse d’un quart de point de pourcentage d’ici la fin de l’année, seuls deux d’entre eux prévoyant que les taux resteront stables à partir de maintenant. Tous sauf un ont indiqué qu’ils percevaient des risques à la hausse sur l’inflation, qu’ils ne décrivaient plus comme résultant principalement de chocs ponctuels du côté de l’offre.

M. Warsh, qui n’a une nouvelle fois pas soumis de projections concernant les taux ou d’autres indicateurs économiques, a attribué la nécessité d’un resserrement de la politique monétaire en partie à une économie qu’il considère comme s’accélérant, la forte croissance économique et la hausse de l’emploi venant s’ajouter à des pressions sur les prix qui ne semblent plus résulter uniquement des coûts du pétrole ou des droits de douane sur les importations.

"Un ensemble assez large de données, notamment celles relatives au marché du travail, montre que l’économie s’est renforcée", a déclaré M. Warsh aux journalistes en énumérant les raisons qui l’ont poussé à soutenir une hausse des taux après avoir préconisé leur maintien inchangé lors de la réunion de la Fed des 28 et 29 juillet. "La consommation intérieure s’est montrée résistante, la croissance de la productivité est forte et les investissements en capital sont solides."

Cette hausse des taux était la première du genre depuis trois ans et le premier revirement de politique sous la houlette du nouveau président de la Fed, qui a pris ses fonctions fin mai après avoir été choisi par Donald Trump dans l’espoir qu’il abaisse les taux.

"L’inflation reste élevée. La mesure prise aujourd’hui favorisera un retour plus rapide à l’objectif de 2 % fixé par le comité", a déclaré le Comité fédéral de l’open market (FOMC) de la banque centrale dans son communiqué de politique monétaire à l’issue d’une réunion de deux jours.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la réunion, M. Warsh a qualifié cette hausse des taux de "bonne décision".

"J’aurais du mal à qualifier les conditions financières générales de restrictives", a-t-il déclaré. "Ce point de vue était largement partagé par le comité, c’est pourquoi nous avons réduit quelque peu notre politique accommodante."

TRUMP RÉAGIT

Trump a réagi rapidement, réitérant ce qu’il ne cesse de réclamer depuis son retour au pouvoir en janvier 2025: les taux d’intérêt aux États-Unis devraient être ramenés à peut-être 1 %, un niveau généralement associé aux efforts de la Fed pour sortir l’économie d’une crise et qui serait probablement inflationniste en temps normal.

"Les taux d’intérêt aux États-Unis devraient être de 1 %, voire moins, car nous sommes de loin le meilleur émetteur au monde. Notre pays est en PLEINE EXPANSION grâce à de nouveaux investissements! Si nous cessions de commercer avec tous les pays avec lesquels nous avons un déficit — c’est-à-dire la plupart d’entre eux —, nous gagnerions au moins 1 500 milliards de dollars par an. Le mot "déficit" n’est rien d’autre qu’un terme sophistiqué pour désigner une PERTE… BAISSEZ LES TAUX D’INTÉRÊT AUX ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, ET VITE!", a déclaré Trump sur sa plateforme Truth Social dans des commentaires qui, bien qu’ils ne mentionnent pas Warsh par son nom, rappelaient le genre de piques que le président lançait régulièrement à l’encontre de l’ancien président de la Fed, Jerome Powell.

La réaction du président a mis en évidence l’importance de la décision prise mercredi par la Fed sous la direction de Warsh. Lors d’une conférence de presse écourtée, d’environ 15 minutes plus courte que ce qui était habituel sous ses prédécesseurs, Warsh s’est concentré sur les éléments émergents qui l’ont convaincu que l’inflation ne s’améliorerait pas à un rythme suffisant sans un resserrement de la politique monétaire — une réponse directe aux commentaires des responsables de l’administration selon lesquels l’inflation n’était plus un problème ou qu’elle baisserait d’elle-même avec le temps.

Le dollar s’est globalement raffermi et les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans — fortement influencés par les anticipations concernant le taux directeur de la Fed — ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux ans après la publication du communiqué de politique monétaire et des projections de la Fed. Les rendements des obligations à plus longue échéance, quant à eux, sont restés stables, ce qui a aplati la courbe des taux, signe d’un premier vote de confiance indiquant que Warsh — qui qualifie l’inflation de "choix" de la banque centrale — tenait enfin sa promesse de garantir la stabilité des prix.

"La Fed a enfin entamé son cycle de hausse des taux, et le débat ne porte plus désormais sur la question de savoir si les taux vont remonter, mais sur le nombre de hausses à venir", a déclaré Seema Shah, stratège en chef mondiale chez Principal Asset Management à Londres. "Ce vote unanime montre que la hausse des prix de l’énergie et la persistance de l’inflation ont rallié même les membres les plus accommodants, rendant très improbable une hausse isolée."

En effet, les marchés des contrats à terme sur taux d’intérêt reflètent une probabilité d’environ 90 % d’une nouvelle hausse de taux de la Fed d’un quart de point de pourcentage d’ici la fin de l’année, selon l’outil FedWatch du CME Group.

La déclaration de politique monétaire et les projections de la Fed indiquent que le taux directeur devrait atteindre une fourchette comprise entre 4,00 % et 4,25 % d’ici la fin de l’année et se maintenir à ce niveau jusqu’à la fin de 2027.

Il convient de noter que la déclaration de politique monétaire a supprimé une référence antérieure attribuant l’inflation élevée actuelle à des "chocs d’offre", notamment dans le secteur de l’énergie, ce qui reflète les inquiétudes des décideurs politiques, dont Warsh, selon lesquelles les pressions sur les prix étaient trop généralisées pour être rassurantes.

Cette hausse des taux a été annoncée moins de deux mois avant les élections de mi-mandat, qui détermineront si les républicains de Trump conserveront le contrôle du Congrès pendant les deux dernières années de sa présidence. Les républicains font face à une bataille difficile face à des électeurs mécontents des prix de l’essence, qui ont augmenté d’environ un tiers par rapport à l’année dernière, et des taux d’intérêt des prêts immobiliers, qui n’ont cessé de grimper cette année. Le taux moyen d’un prêt immobilier à taux fixe sur 30 ans avoisine désormais les 7 %.

Les responsables de la Fed ont revu à la hausse leurs estimations d’inflation, mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, à 3,7 % contre les 3,6 % prévus lors de la réunion de juin. L’inflation ne devrait pas revenir à l’objectif de 2 % avant 2029, soit un an plus tard que prévu initialement.

La croissance économique a été légèrement revue à la hausse, passant de 2,2 % à 2,3 %, tandis que le taux de chômage devrait s'établir à 4,1 % en fin d'année, contre les 4,3 % prévus en juin.