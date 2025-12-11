La Fed rassure, Oracle plonge et l'Europe progresse

(AOF) - Les marchés européens ont pris le chemin de la hausse après un début de séance poussif du fait de la publication décevante d'Oracle. Le CAC 40 a gagné 0,79% à 8085,76 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,76% à 5751,37 points. Wall Street évolue en ordre dispersé, les valeurs technologiques étant pénalisées par la chute d'Oracle. Le Dow Jones gagne 1,18% et le Nasdaq Composite recule de 0,77% à 17h40.

Une Fed hawkish , mais pas trop

Hier soir, les annonces de la Fed ont été accueillies favorablement par les investisseurs. Comme anticipé, elle a réduit de 25 points de base le taux des fed funds, dans une fourchette comprise entre 3,50 et 3,75%. Il s'agit de la troisième baisse d'affilée.

"Cette baisse s'accompagnait de signaux implicites indiquant que la Fed pourrait maintenir ses taux inchangés début 2026," analyse Jim Reid, responsable des études économiques chez Deutsche Bank. "Par exemple, le graphique en points montrait que la médiane des participants ne prévoyait qu'une seule baisse supplémentaire des taux en 2026, tandis que la nouvelle formulation concernant 'l'ampleur et le calendrier ' des ajustements ultérieurs des taux laissait entrevoir une possible pause".

"C'était une répétition du langage utilisé il y a un an, lorsque la Fed avait suspendu son cycle d'assouplissement pendant neuf mois", signale MUFG. Mais si la banque japonaise ne pense pas que la pause dans les taux durera aussi longtemps l'année prochaine, cela conforte sa prévision selon laquelle la Fed maintiendra ses taux inchangés au moins au début de l'année prochaine.

"Nous invitons les investisseurs à accorder moins d'importance que d'habitude aux 'dots'. En effet, un nouveau président de la Fed prendra les rênes en mai. Autrement dit, les projections du FOMC sous la direction de Jerome Powell fournissent un éclairage moins pertinent que d'ordinaire sur l'orientation future de la politique monétaire, compte tenu du changement imminent de leadership," prévient Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton).

Les marchés ont abordé la réunion de la Fed avec la crainte qu'une hausse des taux ne soit discutée, souligne Aberdeen, ce qui explique le soulagement des investisseurs. Au cours des jours précédents, la gouverneure de la RBA, Michele Bullock, et Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, avaient évoqué un tel scénario pour leur institution.

La Fed en soutien du marché monétaire

Pimco retient en outre que la Fed a également annoncé "des ajustements techniques à son bilan et à ses programmes de pension afin de faire face à la récente volatilité des taux du marché monétaire". Elle procédera à l'achat de titres du Trésor à court terme selon les besoins afin de maintenir en permanence un niveau suffisant de réserves. MUFG évoque environ 40 milliards d'achats par mois à partir du 12 décembre.

" Cette annonce a été faite un peu plus tôt et a porté sur un montant un peu plus important que ce à quoi s'attendaient de nombreux acteurs du marché, et nous avons constaté une remontée de quelques points de base des taux du marché monétaire à la suite de cette nouvelle ", fait remarquer Pimco.

Sous tension ces derniers jours, le rendement du 10 ans américain recule depuis hier soir. Il perd 3,2 points de base, à 4,123%.

La séance a aussi été marquée par le mauvais accueil réservé aux résultats d'Oracle, dont la performance dans le cloud a déçu. La firme fondée par Larry Ellison est considérée comme le maillon faible dans le secteur de l'intelligence artificielle, du fait des fonds très importants dont elle aura besoin pour financer ses projets.

Du côté des valeurs françaises, Schneider Electric a brillé après avoir dévoilé ses objectifs à horizon 2030.