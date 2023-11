La Fed prolonge sa pause sur les taux d’intérêt qu’elle laisse inchangés

Amundi

Actions dopées cette semaine par la décision de la Fed de maintenir les taux directeurs inchangés, renforcement des pressions inflationnistes à court terme aux Etats-Unis… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Le ralentissement de l'inflation et les signes de ralentissement économique ont conduit la Fed à maintenir ses taux inchangés cette semaine. Bien que l'économie américaine ait résisté au troisième trimestre grâce à une consommation soutenue, les investissements des entreprises ont diminué et les données sur le chômage en octobre, publiées vendredi, ont été plus faibles que prévu.

Toutefois, la Fed n'a pas encore vaincu l'inflation et sera probablement une pause pendant quelques mois avant de commencer à baisser ses taux, probablement au 2e trimestre 2024.

Les marchés financiers ont salué cette décision. Les obligations ont enregistré des gains significatifs. Nous pensons que l'environnement actuel est favorable aux obligations américaines et européennes, qui peuvent bénéficier de rendements attrayants par rapport à l'année dernière et à il y a trois ans.

