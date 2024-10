"Selon nous, la Fed procédera encore à deux réductions en 2024, car les taux restent restrictifs et la Fed préfère adopter une approche graduelle".

Avant de poursuivre : " Cela devrait constituer une surprise majeure pour la Fed, qui anticipe un taux de chômage de 4,4 % d'ici la fin de l'année. Il est évident qu'un seul chiffre ne fait pas une tendance et que la dynamique des derniers mois témoignait d'un affaiblissement indéniable du marché du travail. Mais cela s'ajoute à une multitude d'arguments en faveur d'un scénario d'atterrissage en douceur".

(AOF) - "L'augmentation de la masse salariale a dépassé toutes les attentes, en renouant avec une tendance positive. Le taux de chômage a diminué et atteint 4,1 %. Ce chiffre solide invalide le scénario d'une baisse des taux de 50 points de base lors de la réunion de novembre. Les attentes des marchés sont désormais conformes aux projections médianes de la Fed", a réagi Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions après les chiffres sur l'emploi Outre-Atlantique qui sont ressortis vendredi plus solides qu'attendu.

"La Fed procédera encore à deux réductions en 2024" (ABN Amro IS)

