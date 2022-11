La Fed procède à une nouvelle hausse de taux

L'hebdo des marchés d'Amundi

Inflation en zone euro, marché du travail américain, recul des marchés d'actions … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Sans surprise, la Fed a relevé le taux des fonds fédéraux de 75pb, pour atteindre 3,75-4%. Il s'agit de la quatrième hausse de taux consécutive de 0,75 point de la Fed. La déclaration du Comité de politique monétaire (FOMC) était accommodante et a laissé la porte ouverte à une réduction de l'ampleur des prochains resserrements pour revenir à des hausses plus « standard » à compter de décembre. En effet, le Comité prendra désormais en compte pour déterminer le resserrement monétaire les hausses de taux déjà effectuées, les décalages avec lesquels la politique monétaire affecte l'activité économique et l'inflation ainsi que l'évolution du contexte économique et financier. Cependant, Jerome Powell, président de la Fed, a adopté un ton particulièrement dur (« hawkish ») lors de la conférence de presse. Ainsi, il a souligné que le taux terminal devrait être supérieur à celui suggéré dans les projections de septembre et que le taux terminal et la durée pendant laquelle la Fed devrait maintenir le taux d'intérêt en territoire restrictif sont les grands enjeux. Il a également précisé que la Fed est confiante dans sa capacité à juguler l'inflation et que la banque centrale trouve un meilleur rapport risque/bénéfice dans un resserrement excessif plutôt que de prendre le risque de ne pas resserrer suffisamment les conditions financières.

La Fed ne voulait pas que le marché interprète la réduction de l'ampleur des futures hausses de taux comme un pivot accommodant ou comme un signe de faiblesse et un manque d'engagement dans la lutte contre l'inflation. Une réaction positive des actifs risqués serait contre-productive pour l'objectif de lutte contre l'inflation de la Fed. La probabilité d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine aux États-Unis s'est réduite.

