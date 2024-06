"La Fed peut faire preuve de patience au cours du prochain trimestre" (Franklin Templeton)

(AOF) - « Le rapport sur l'emploi du mois de mai a dépassé les attentes du consensus de près de 100 000 emplois, inversant ce que l'on pensait être un ralentissement de la croissance tendancielle des emplois, la moyenne sur trois mois augmentant à 249 000, soit plus de 50 000 emplois de plus qu'il y a six mois", analyse Jeff Schulze, Responsable – Economic & Market Strategy chez Clearbridge Investments, filiale de Franklin Templeton, après la publication, ce vendredi, du dernier rapport sur l’emploi américain.

"Avec un taux de chômage remontant à 4% et des offres d'emploi plus faibles en début de semaine, la Fed peut faire preuve de patience et rester dépendante des données au cours du prochain trimestre afin de s'assurer que l'inflation se rapproche durablement de l'objectif", poursuit Jeff Schulze.

Il considère que la publication de vendredi devrait renverser une grande partie de l'optimisme associé à un atterrissage en douceur (" soft landing ") intégré par le marché au cours des dernières semaines sur le plan des rendements, avec la résurgence du mantra des taux plus élevés pour plus longtemps".

Le responsable – Economic & Market Strategy chez Clearbridge Investments, s'attend "à une pression accrue sur les rendements sur l'ensemble de la courbe ainsi qu'à des turbulences sur le marché au fur et à mesure que le marché intègre cette nouvelle réalité. "