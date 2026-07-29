La Fed maintient ses taux : suivez en direct la conférence de presse de Kevin Warsh

La Réserve fédérale a décidé de ne pas modifier ses taux d'intérêt directeurs, qui restent compris entre 3,5 et 3,75%. Le nouveau président de la Fed pourrait profiter de sa conférence de presse pour préciser jusqu'où la banque centrale américaine est prête à aller dans sa lutte contre l'inflation. Entre une économie américaine toujours robuste, des tensions géopolitiques qui alimentent les risques sur les prix et des marchés désormais attentifs au moindre signe de fermeté, chaque mot de Kevin Warsh devrait être scruté pour tenter de savoir si la banque centrale se contente de durcir son discours... ou prépare déjà ses prochains actes.
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