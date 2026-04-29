La Fed maintient ses taux pour la troisième fois de suite, sans surprise : suivez la conférence de Jerome Powell en direct.

La Fed doit rendre mercredi soir sa décision de politique monétaire, suivie de la traditionnelle conférence de presse de Jerome Powell. Si un maintien des taux directeurs est largement anticipé par les marchés, l'enjeu de ce rendez‑vous se situera surtout dans le message délivré par le président de la banque centrale. Évolution du diagnostic sur l'inflation et le marché du travail, lecture de la conjoncture américaine, conséquences des tensions géopolitiques sur les prix de l'énergie et indications sur le calendrier des prochaines décisions monétaires devraient être au cœur des échanges avec la presse.
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