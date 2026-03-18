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La Fed maintient ses taux face aux incertitudes économiques et géopolitiques
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 19:09

La Réserve fédérale américaine a décidé de laisser ses taux inchangés dans un contexte marqué par des tensions au Moyen-Orient, une inflation persistante et des signaux contrastés sur l'économie. Les perspectives de baisse restent incertaines.

La Réserve fédérale a maintenu son taux directeur dans une fourchette de 3,5% à 3,75%, une décision adoptée à 11 voix contre 1 par le comité de politique monétaire. Cette décision intervient dans un environnement marqué par une inflation plus élevée que prévu et des incertitudes liées au conflit avec l'Iran, qui perturbe notamment les marchés pétroliers. La Fed a légèrement relevé ses projections de croissance et d'inflation pour 2026, tout en soulignant que les perspectives économiques restent incertaines.

Les responsables monétaires continuent d'envisager des baisses de taux à moyen terme, bien que leur calendrier reste flou. Le graphique des "dot plots" suggère une réduction cette année et une autre en 2027, mais sept membres anticipent désormais un statu quo sur l'ensemble de l'année. La Fed estime que le taux directeur pourrait se stabiliser autour de 3,1% à long terme. Le gouverneur Stephen Miran a exprimé une dissidence en plaidant pour une baisse immédiate, invoquant les risques pesant sur l'emploi.

Les prévisions économiques tablent sur une croissance du PIB de 2,4% cette année et de 2,3% en 2027, avec une inflation PCE attendue à 2,7% en 2026 avant un retour progressif vers 2%. Cette décision intervient dans un contexte politique tendu, marqué par les critiques de Donald Trump à l'égard de Jerome Powell et par une incertitude autour de sa succession, sur fond de contentieux judiciaire en cours concernant le président de la Fed.

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