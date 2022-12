La Fed maintient le cap

L'hebdo des marchés d'Amundi

Relèvement des taux de la Fed, chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, correction des marchés d'actions … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La dernière réunion du Comité de politique monétaire (FOMC) de l'année a laissé entendre que la Réserve fédérale américaine (Fed) maintiendra son cap autant que nécessaire. Cette semaine était cruciale pour le marché, celle-ci intervenant juste avant les fêtes de fin d'année, avec une attention particulière pour les chiffres de l'inflation américaine et, parmi plusieurs réunions de banques centrales, la dernière réunion du FOMC cette année.

Après la publication de chiffres inférieurs aux prévisions de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois de novembre, tant pour l'indice global que pour l'indice sous-jacent, le FOMC, conformément aux attentes des marchés, a décidé de ralentir le rythme des hausses de taux de 75 à 50 points de base (pb), portant le taux des fonds fédéraux à 4,25-4,50%, tandis que le graphique à points (« dot plot ») a été revu à la hausse, le point médian pour la fin de l'année 2023 passant de 4,625% en septembre à 5,125%.

Les nouvelles projections économiques publiées par la banque centrale font état d'une détérioration des perspectives, avec des prévisions de PIB nettement inférieures et une hausse du taux de chômage et de l'indice sous-jacent des dépenses de consommation des ménages. En résumé, la Fed envisage un atterrissage en douceur et anticipe un taux d'intérêt final légèrement supérieur à 5%.

Aucun changement n'a été apporté aux orientations prospectives de la Fed depuis leur modification lors du FOMC de novembre, quand elle avait signalé la nécessité de mener une politique monétaire suffisamment restrictive pour atteindre son objectif d'inflation de 2% sur la durée.

De manière générale, nous pensons que le graphique à points et la conférence de presse de Jerome Powell annoncent une politique restrictive, le président de la Fed restant pleinement focalisé sur l'inflation. La réaction du marché a été mitigée, les actifs risqués corrigeant en raison du ton restrictif de la Fed, tandis que le dollar et les obligations du Trésor américain ont semblé intégrer la possibilité d'une hausse des taux de 25 pb lors de la réunion de février.

Nous restons prudents et anticipons une certaine volatilité du marché, car la tâche de la Fed consistant à ramener l'inflation à 2% est loin d'être achevée et l'incertitude quant au pic du taux des fonds fédéraux demeure, de même que l'incertitude quant à la durée pendant laquelle les taux devront rester restrictifs.

