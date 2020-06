Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Fed jauge la résistance des banques, limite les dividendes Reuters • 25/06/2020 à 23:10









LA FED LIMITE LES DIVIDENDES DES GRANDES BANQUES WASHINGTON (Reuters) - La Réserve fédérale américaine a décidé jeudi de limiter les dividendes des grandes banques et de leur interdire les rachats d'actions au troisième trimestre au vu des résultats de tests de résistance effectués sur 34 établissements financiers face à divers scénarios de récession liés à la pandémie de coronavirus. Ces "stress tests", qui ont concerné certaines des plus grandes banques des Etats-Unis comme Goldman Sachs ou JPMorgan & Chase, montrent que les 34 établissements pourraient subir jusqu'à 700 milliards de dollars (624 milliards d'euros) de pertes sur créances dans le pire scénario d'une reprise en "W" après la crise. La Fed estime que les banques devraient pouvoir faire face à une récession sévère et prolongée mais que plusieurs d'entre elles se retrouveraient proches des exigences minimales de fonds propres. En conséquence, la banque centrale a annoncé qu'elle plafonnait le montant des dividendes que les établissements financiers pourront verser au titre du troisième trimestre, qui ne pourront être supérieurs à ceux du deuxième trimestre. Au maximum, le dividende ne pourra excéder la moyenne du bénéfice net au cours des quatre derniers trimestres. La Fed a également décidé d'interdire les rachats d'actions, autre moyen de rémunération des actionnaires, au moins durant le troisième trimestre. (Pete Schroeder à Washington et David Henry à New York; version française Jean-Stéphane Brosse)

