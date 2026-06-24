La Fed estime que les grandes banques américaines sont bien placées pour faire face à un éventuel ralentissement économique ; plusieurs d'entre elles augmentent leurs dividendes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des annonces de hausse des dividendes par les banques aux paragraphes 4 à 7)

* Selon la Fed, les banques pourraient absorber plus de 700 milliards de dollars de pertes hypothétiques

* Le niveau global des fonds propres de haute qualité est passé de 12,8% à 11,2% au cours du test

* La Fed prévoit de mettre à jour ses réserves de fonds propres de résistance après le test de 2027

par Pete Schroeder

La Réserve fédérale américaine a déclaré mercredi que 32 des plus grandes banques du pays étaient bien placées pour résister à une grave récession économique et poursuivre leurs activités de crédit, ces établissements étant en mesure d’absorber plus de 700 milliards de dollars de pertes hypothétiques tout en restant au-dessus des exigences minimales de fonds propres.

Les résultats du “test de résistance” annuel de la banque centrale ont révélé que les niveaux de fonds propres des grandes banques avaient baissé de 1,6 point de pourcentage, tout en restant supérieurs aux exigences minimales, même après avoir résisté à une récession mondiale hypothétique marquée par une chute d’un tiers des prix de l’immobilier, une flambée du chômage à 10% et des marchés financiers en pleine tourmente.

“Les résultats d’aujourd’hui soulignent la solidité du système bancaire”, a déclaré Michelle Bowman, vice-présidente de la Fed chargée de la supervision, dans un communiqué.

Plusieurs banques ont annoncé, à la suite des résultats du test de résistance, qu’elles augmentaient leurs dividendes.

JPMorgan JPM.N va porter son dividende trimestriel sur actions ordinaires à 1,65 dollar par action au troisième trimestre et a autorisé un nouveau programme de rachat d’actions. Goldman Sachs GS.N a annoncé qu’il augmenterait son dividende sur actions ordinaires de 4,50 dollars à 5 dollars par action à compter du mois prochain, soit une hausse de 25% par rapport à l’année dernière.

Morgan Stanley MS.N a augmenté son dividende de 15%, à 1,15 dollar par action, et a reconduit un programme de rachat d’actions de 20 milliards de dollars. State Street STT.N augmentera son dividende de 10%.

Wells Fargo WFC.N a annoncé son intention d’augmenter son dividende du troisième trimestre de 11%, à 50 cents par action.

Dans le scénario de test, les banques ont enregistré environ 200 milliards de dollars de pertes sur cartes de crédit, 160 milliards de dollars de pertes sur prêts commerciaux et industriels, et 75 milliards de dollars de pertes sur l’immobilier commercial. Les fonds propres ont diminué en raison de la hausse des pertes sur prêts, ainsi que de la baisse des plus-values latentes prévues, mais ils ont augmenté grâce à la hausse des revenus d’intérêts résultant de baisses hypothétiques plus modérées des taux d’intérêt.

Le ratio global de fonds propres de haute qualité des banques a reculé de 12,8% à un plus bas de 11,2% au cours de l’examen. First Citizens a enregistré le ratio de résistance le plus bas, à 6,7%, tandis que Charles Schwab a affiché le ratio le plus élevé, à 32,2%.

LES RÉSERVES DE FONDS PROPRES RESTENT INCHANGÉES

Les résultats sont moins spectaculaires que les années précédentes. La Fed a déclaré en février qu’elle n’utiliserait pas les résultats de cette année pour actualiser la réserve de fonds propres de résistance de chaque établissement, une couche supplémentaire de fonds propres que les grandes entreprises doivent détenir et qui fluctue en fonction de leurs performances lors du test.

La banque centrale a réaffirmé ce projet mercredi, indiquant qu’elle prévoyait de mettre à jour cette réserve après le test de 2027, une fois que les responsables auront recueilli les rendements d’expérience et révisé leurs modèles et scénarios de tests de résistance. La banque centrale est en train de remanier son processus de tests de résistance en réponse aux critiques formulées depuis des années par le secteur bancaire, qui estime que ces examens sont opaques et subjectifs.

Les banquiers attendent que les régulateurs mettent en œuvre plusieurs nouvelles règles en matière de fonds propres plébiscitées par le secteur, notamment la proposition de Bâle sur les fonds propres fondés sur les risques, actuellement à l’étude.

Ces changements pourraient libérer des milliards de dollars de fonds propres supplémentaires que les banques pourraient redistribuer aux investisseurs ou réinvestir dans leurs activités.

“Le secteur est en bonne santé en matière de fonds propres, car tous les acteurs disposent d’un excédent de fonds propres par rapport aux ratios cibles pro forma implicites et aux exigences, le secteur restant en mesure de tirer parti de la dynamique de déréglementation”, ont écrit les analystes de KBW dans une note présentant les tests de résistance.