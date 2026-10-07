 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Fed envisage une nouvelle hausse des taux d'ici décembre, sans se presser
information fournie par AOF 07/10/2026 à 21:15

Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - La plupart des responsables de la Réserve fédérale estiment qu'une nouvelle hausse des taux serait probablement appropriée d'ici la fin de l'année, selon le compte rendu de leur réunion de septembre publié mercredi. Le comité avait alors relevé à l'unanimité sa fourchette de taux de 25 points de base, à 3,75%-4%, afin de favoriser un retour plus rapide de l'inflation vers son objectif de 2%. Les responsables ont néanmoins précisé que leurs prochaines décisions dépendraient des données économiques à venir.

Les discussions révèlent des appréciations différentes de l'ampleur du resserrement nécessaire. De nombreux participants voient dans des taux plus élevés une précaution contre une inflation qui pourrait persister sous l'effet d'une demande soutenue ou de nouveaux chocs d'offre. D'autres jugent cette trajectoire nécessaire au regard de leurs prévisions centrales. Les responsables ont notamment évoqué le risque que la hausse des coûts de l'énergie et les investissements liés à l'intelligence artificielle entraînent des pressions sur un éventail plus large de prix. Plusieurs ont également estimé que le niveau actuel des taux était peu restrictif, voire pas restrictif.

Leurs interventions depuis la réunion reflètent cette diversité de vues. Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, estime qu'au moins 50 points de base de hausses supplémentaires sont nécessaires. John Williams, président de la Fed de New York, envisage une seule hausse supplémentaire cette année, tout en jugeant possible d'attendre davantage de données avant d'agir. Le vice-président Philip Jefferson a lui aussi souligné la persistance des risques inflationnistes, mais souhaite examiner l'évolution des conditions financières avant le prochain ajustement. Les marchés anticipent quant à eux actuellement une pause en octobre, puis une nouvelle hausse en décembre.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Banques centrales
Devises
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Sophie Adenot sur un écran lors d'un échange avec des journalistes au siège de l'ESA à Paris le 2 septembre 2026 ( AFP / LOU BENOIST )
    Objectif Terre pour Sophie Adenot
    information fournie par AFP 08.10.2026 00:41 

    Après huit mois dans l'espace et une dernière journée de voyage, Sophie Adenot doit amerrir jeudi dans l'océan Pacifique au large de la Californie. Les dernières sensations lui seront offertes par la traversée de l'atmosphère à une vitesse extrêmement élevée avant ... Lire la suite

  • Des manifestants sont rassemblés au centre de la place de la République, à Paris, le 6 octobre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Mobilisation lycéennes: les lycéens appelés de nouveau à se mobiliser jeudi
    information fournie par AFP 08.10.2026 00:33 

    Deux jours après une forte mobilisation mardi pour demander plus de moyens, les lycéens et étudiants sont de nouveau appelés à manifester jeudi, alors que le gouvernement multiplie les signes d'apaisement pour mettre fin à la crise. Quelle sera l'ampleur de la ... Lire la suite

  • A trader works on the floor of the New York Stock Exchange (NYSE) at the opening bell in New York on March 18, 2026. Wall Street stocks dipped early Wednesday after data showing an unexpected jump in producer inflation added to anxiety about a Federal Reserve decision later in the day. ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street termine en baisse, rattrapée par les inquiétudes sur les taux
    information fournie par AFP 07.10.2026 22:46 

    La Bourse de New York a clôturé dans le rouge mercredi, affectée par le retour des inquiétudes sur le haut niveau des coûts d'emprunt des États, faute d'actualité susceptible d'orienter les échanges à la hausse. Au lendemain d'un double record en clôture, l'indice ... Lire la suite

  • Microsoft présente le Surface Laptop Ultra, équipé de la technologie Nvidia RTX Spark, le 7 octobre 2026 à San Francisco, en Californie ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Heather Diehl )
    Avec Nvidia, Microsoft veut muscler l'IA locale sur ses PC, mais au prix fort
    information fournie par AFP 07.10.2026 22:34 

    Microsoft a lancé mercredi des ordinateurs Windows dotés pour la première fois d'un processeur Nvidia, nouvelle étape de sa stratégie pour faire tourner l'intelligence artificielle (IA) sur la machine plutôt que sur des serveurs distants, mais à un prix élevé, ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
101,31 +0,23%
CAC 40
7 769,21 -1,22%
Or
4 106,65 -0,11%
EUR/USD SPOT
1,12013 +0,05%
2CRSI
25,06 -7,73%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank