La Fed envisage une nouvelle hausse des taux d'ici décembre, sans se presser

(Zonebourse.com) - La plupart des responsables de la Réserve fédérale estiment qu'une nouvelle hausse des taux serait probablement appropriée d'ici la fin de l'année, selon le compte rendu de leur réunion de septembre publié mercredi. Le comité avait alors relevé à l'unanimité sa fourchette de taux de 25 points de base, à 3,75%-4%, afin de favoriser un retour plus rapide de l'inflation vers son objectif de 2%. Les responsables ont néanmoins précisé que leurs prochaines décisions dépendraient des données économiques à venir.

Les discussions révèlent des appréciations différentes de l'ampleur du resserrement nécessaire. De nombreux participants voient dans des taux plus élevés une précaution contre une inflation qui pourrait persister sous l'effet d'une demande soutenue ou de nouveaux chocs d'offre. D'autres jugent cette trajectoire nécessaire au regard de leurs prévisions centrales. Les responsables ont notamment évoqué le risque que la hausse des coûts de l'énergie et les investissements liés à l'intelligence artificielle entraînent des pressions sur un éventail plus large de prix. Plusieurs ont également estimé que le niveau actuel des taux était peu restrictif, voire pas restrictif.

Leurs interventions depuis la réunion reflètent cette diversité de vues. Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, estime qu'au moins 50 points de base de hausses supplémentaires sont nécessaires. John Williams, président de la Fed de New York, envisage une seule hausse supplémentaire cette année, tout en jugeant possible d'attendre davantage de données avant d'agir. Le vice-président Philip Jefferson a lui aussi souligné la persistance des risques inflationnistes, mais souhaite examiner l'évolution des conditions financières avant le prochain ajustement. Les marchés anticipent quant à eux actuellement une pause en octobre, puis une nouvelle hausse en décembre.

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