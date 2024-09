"La Fed en mesure de rattraper la BCE en termes de réduction des taux" (Vontobel)

(AOF) - "Il est très probable que la Fed et la BCE réduisent toutes deux leurs taux de 25 points de base lors de leurs réunions de septembre. Le président de la Fed, M. Powell, a fourni des orientations claires lors du symposium de Jackson Hole et estime qu'il est temps d'ajuster la politique et que la direction à prendre est claire", expose Christian Hantel, gérant chez Vontobel. Il précise par ailleurs que le marché du travail joue un rôle plus important pour la Fed que pour la BCE.

"Son affaiblissement aux États-Unis, que nous constatons au fil des mois, est le principal facteur qui incite la Fed à enfin entamer son cycle de réduction de taux. Après s'être retenue de tout mouvement pendant un certain temps, elle est désormais en mesure de rattraper la BCE en termes de réduction des taux, si nécessaire", argumente Christian Hantel.