La Fed en attente

Commentaires de Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez Allianz Global Investors, en amont de la réunion de la Fed des 11 et 12 juin

• Nous n'attendons pas de décision de la part de la Fed lors de la réunion du 11-12 juin, en attente de convictions plus fortes sur la pérennité de la décélération de l'inflation pour entamer son cycle de baisse des taux.

• Nous anticipons dans les prochains mois une approche plus équilibrée entre ses deux objectifs - stabilité des prix et plein emploi – qui plaide pour une première baisse en septembre.

• Les anticipations actuelles des marchés nous semblent très prudentes, et sont à mettre à profit pour renforcer des positions de pentification et de duration sur la courbe des taux US.

Les dernières données disponibles sur l'économie américaine confirment un scénario d'atterrissage en douceur de la croissance économique et de l'inflation, ce qui constitue pour la Réserve fédérale américaine (Fed) un signe tangible de l'effet du resserrement de sa politique monétaire.

Porté par la baisse des nouvelles commandes, l'indice ISM[1] manufacturier (indice des directeurs d'achats) s'est affiché en mai dans une zone de contraction de l'activité, en repli pour le deuxième mois consécutif (48,7 en mai contre 49,2 en avril). Du côté de la demande des ménages, la décélération se confirme sous l'influence d'une moindre progression des salaires et d'une diminution de l'épargne disponible. Enfin, la tendance est similaire sur le marché du travail, 152 000 emplois ont été créés dans le secteur privé en mai, contre 188 000 en avril, et alors que le consensus en attendait 175 000[2] et que le rapport JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey[3]) d'avril avait mis en évidence un recul plus important qu'anticipé des postes non pourvus, au plus bas depuis 3 ans.

Certes l'inflation dans les services tend à rester sur des niveaux élevés. Mais le Core PCE[4] (Personal Consumption Expenditures), la mesure d'inflation privilégiée par la Fed, n'a progressé que de 0,2 % en avril sur un mois, soit +2,8 % sur 1 an.

Pourtant, la Fed devrait encore faire preuve de prudence lors de sa réunion des 11 et 12 juin, et réitérer la nécessité d'avoir des convictions plus fortes sur la pérennité de la décélération de l'inflation.

Mais dans un contexte d'inflation qui apparait de plus en plus sous contrôle et de ralentissement de l'activité, la Fed devrait davantage prendre en compte le soutien au marché du travail - qui constitue un objectif explicite de sa mission - dans ses futures décisions de politique monétaire. Nous anticipons donc dans les prochains mois une approche plus équilibrée entre ses deux objectifs - stabilité des prix et plein emploi. Cette approche plaide pour une politique plus accommodante, avec une première baisse probablement en septembre, comme anticipé par les investisseurs, mais aussi un cycle de baisse de taux plus agressif qu'attendu par le marché.

Nous estimons que la forte correction des anticipations de baisse de taux de la Fed depuis le début de cette année est arrivée à son terme. Les anticipations actuelles des marchés nous semblent très prudentes, et sont à mettre à profit pour renforcer des positions de pentification et de duration sur la courbe des taux US.

________________________________________

[1] Institute for Supply Management, mai 2024

[2] National Employment Report ADP, ADP Research Institute, 5 juin 2024

[3] US Bureau of Labor Statistics, avril 2024

[4] Bureau of Economic Analysis, 31 mai 2024