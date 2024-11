Le comité de politique monétaire de la Fed. (Crédits: Federal Reserve)

Commentaires de Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, avant la réunion de la Fed des 6 et 7 novembre

La Fed devrait à nouveau baisser ses taux en novembre

Il faut s'attendre à une volatilité accrue du marché obligataire en fonction de l'issue des élections américaines.

La Réserve fédérale américaine devrait réduire ses taux de 25 points de base lors de sa réunion du 6-7 novembre, ce qui ramènerait la fourchette cible du taux des Fed funds à 4,50-4,75%.

Les données économiques américaines ont généralement surpris à la hausse depuis la réunion de septembre, tandis que la probabilité croissante d'une victoire de Trump à l'élection présidentielle américaine a également contribué à la récente vente d'obligations.

Compte tenu des révisions des taux d'intérêt à court et à long terme et de l'appréciation du dollar américain, les conditions monétaires se sont considérablement assouplies au cours des dernières semaines.

Nous estimons que la Fed souhaite s'orienter vers une politique plus neutre à mesure que sa confiance dans les perspectives d'inflation s'accroît. Les marchés de taux prévoient à une large majorité une réduction des taux de 25 points de base lors de la réunion de novembre et évaluent à environ 60 % la probabilité d'une nouvelle réduction de 25 points de base en décembre. Nous sommes globalement d'accord avec ces prévisions.

L'issue des élections américaines pourrait être le principal facteur de perturbation de l'évaluation par le marché du cycle d'assouplissement de la Fed en 2025 ; nous nous attendons à une nouvelle volatilité à court terme sur les marchés obligataires alors que les investisseurs digèrent les implications politiques du résultat des élections.

Nous pensons que la meilleure façon d'intégrer la toile de fond macroéconomique et politique actuelle dans nos portefeuilles est de recourir à des steepeners sur la courbe des taux américains (et européens), bien que nous ayons tactiquement réduit le risque de courbe en septembre. Nous rechercherons également des opportunités d'ajouter du risque de duration de manière opportuniste sur toute nouvelle remontée des rendements des treasuries ou d'ajouter de la duration sur d'autres marchés obligataires du G10 où les cycles de réduction des taux d'intérêt sont moins profonds et déjà escomptés par les marchés.

La Fed a surpris les attentes du marché en septembre, avec une réduction des taux plus importante que prévu, de 50 points de base, pour commencer son cycle de réduction des taux. La Fed a ainsi signalé un changement important dans sa fonction de réaction à la politique monétaire en se concentrant sur la partie emploi de son double mandat. Bien que les données relatives au marché du travail continuent de présenter une toile de fond globalement constructive pour les perspectives économiques des États-Unis, le changement de politique de la Fed - vers des baisses de taux préventives, «d'assurance» - suggère que les décideurs politiques sont conscients des risques de maintenir la politique restrictive trop longtemps, augmentant inutilement les risques de récession en 2025.

Depuis la réunion de septembre, les dots plots de la Fed ont montré une prévision médiane de 50 points de base supplémentaires pour le reste de l'année et de 100 points de base supplémentaires en 2025. Les marchés des taux d'intérêt à terme ont évolué pour refléter largement ce résultat, avec un taux final dans ce cycle autour de 3,5%.

Les décisions de la Fed ont pour l'instant augmenté la probabilité d'un atterrissage en douceur des États-Unis en 2025, même si l'histoire nous apprend que c'est un résultat rare. Les rendements des US Treasuries ont réagi à cette configuration favorable pour les perspectives de croissance en 2025, avec une augmentation du 10 ans de 55 points de base depuis que la Fed a abaissé ses taux le 18 septembre.

Toutefois, tout ralentissement plus marqué que prévu de l'économie américaine en 2025 par rapport aux attentes actuelles laisserait une marge de manœuvre au marché pour évaluer des réductions plus agressives et un taux final plus bas. Nous pensons que les probabilités d'atterrissage brutal peuvent augmenter, mais cela dépend de l'ampleur de la détérioration du marché du travail.

À court terme, nous préférons nous positionner sur des courbes de rendement plus pentues aux États-Unis, dans la mesure où le cycle d'assouplissement est désormais en cours et que les obligations à long terme sont toujours confrontées aux défis des énormes déficits budgétaires et aux incertitudes potentielles concernant l'inflation après l'élection.

Nous pourrions envisager d'ajouter opportunément un risque de duration en cas de nouvelle remontée des rendements obligataires, même si nous pensons que la volatilité des rendements devrait rester élevée à court terme.