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La Fed de New York nomme Jane Fraser, directrice générale de Citi, au Conseil consultatif fédéral
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 22:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des citations de Fraser dans la note aux clients aux paragraphes 6 à 8)

La Banque fédérale de réserve de New York a déclaré mardi qu'elle avait nommé Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , au Conseil consultatif du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale.

La nomination est pour un mandat d'un an qui a commencé en janvier.

Le Conseil consultatif fédéral est composé d'un représentant du secteur bancaire de chacun des 12 districts de la Réserve fédérale et conseille le Conseil sur les questions économiques et bancaires.

Le groupe se réunit généralement quatre fois par an à Washington, D.C. Les membres effectuent généralement trois mandats d'un an.

En 2021, Mme Fraser est devenue la première femme à diriger une grande banque américaine.

Séparément, mardi, Mme Fraser a déclaré dans une note adressée à ses clients que la conviction de la banque quant à l'avenir de la région du Moyen-Orient n'avait pas changé malgré le conflit actuel.

Elle a ajouté que les décisions politiques jouent un rôle plus direct dans l'orientation des échanges commerciaux, des technologies et des flux de capitaux.

"Cela dit, les dernières semaines ont exacerbé une dynamique qui s'est développée au fil du temps. L'ancien ordre mondial, et les hypothèses qui l'accompagnaient, sont en train de s'effondrer, et il est peu probable qu'ils reviennent", a déclaré Mme Fraser.

"Ils (clients) surveillent de près la façon dont les gouvernements du monde entier, en particulier les États-Unis, accueillent cette résurgence de la politique industrielle et ce qu'elle signifie pour eux. Nous aussi."

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