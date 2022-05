La FED clarifie sa trajectoire

Flash Marchés

Le président de la Fed a réitéré la volonté de l'institution de contrer l'inflation et d'un retour rapide à un taux neutre

La réunion enlève quelques incertitudes, notamment concernant le rythme de hausse des taux et du quantitative tightening

Nous sommes désormais tactiquement plus positifs sur les actions américaines qui ont un potentiel de rebond après ces dernières semaines de forte baisse

Lors du FOMC du 4 mai 2022, Jerome Powell a annoncé une hausse de taux de 50 points de base et un début du quantitative tightening au mois de juin au rythme de 47,5 MM$ pour 3 mois (respectivement 30 MM$ de Treasuries et 17,5 MM$ de MBS), puis 95 MM$ à partir de septembre. Le président de la Fed a réitéré la volonté de l'institution de contrer l'inflation et d'un retour rapide à un taux neutre. La position de la Fed reste hawkish. Cependant, Jerome Powell a écarté une hausse de 75 points de base, crainte par les investisseurs. Il a laissé la porte ouverte à d'autres hausses de 50 points de base, notamment lors des deux prochains meetings de juin et juillet. En revanche, la hausse de 50 points de base anticipée par le marché pour le mois de septembre n'est pas assurée et sera « data dependent ».

Au global, cette réunion lève quelques incertitudes, notamment concernant le rythme de hausse des taux et du quantitative tightening. La réunion de la Fed offrant une clarification de la trajectoire de hausse des taux courts, nous pourrions voir les taux souverains commencer à se stabiliser avec le retour des investisseurs asiatiques après les congés du 1er mai. Nous sommes désormais neutres sur les obligations souveraines américaines qui offrent des rendements de plus de 3% sur des maturités de 5 ans et plus. Les actions américaines ont fortement baissé au mois d'avril et après le rebond post-Fed, elles ont à nouveau corrigé jeudi soir, portant leur baisse depuis le début d'année à -13% pour le S&P 500, -21% pour le Nasdaq et -14% pour le Russell 2000. Compte tenu des résultats publiés et des révisions plutôt haussières pour l'année 2022, le PE 12MF du S&P 500 est revenu à 18x (niveau de fin 2017 et inférieur au niveau pré-Covid) et celui du Nasdaq 100 à 24X est revenu aussi sur des niveaux pré-Covid. Le positionnement et le sentiment des investisseurs étant très négatifs, et les rachats d'actions pouvant reprendre après les publications, nous sommes désormais tactiquement plus positifs sur les actions américaines, qui ont un potentiel de rebond après ces dernières semaines de forte baisse. En revanche, sur une vue à moyen terme, nous restons prudents compte tenu de la réduction de liquidités à venir et d'un environnement de croissance qui sera moins favorable avec un risque de récession qui augmente.

En Europe, la Commission européenne a présenté au cours de la semaine un nouveau volet de sanctions contre la Russie, incluant le pétrole (avec des aménagements pour les Etats membres les plus enclavés). Les prix de l'énergie ont réagi à ce sixième volet de sanctions (le brent a renoué avec 113$/baril), ce qui aura un impact inflationiste sur la zone. Dans ce contexte, plusieurs membres de la BCE ont évoqué la nécessité d'agir plus vite en remontant dès juillet les taux directeurs. Parce que ces pressions inflationnistes devraient peser sur les profits des entreprises européennes et parce que la politique monétaire devrait prendre plus rapidement que prévu un caractère plus restrictif, nous restons prudents dans nos allocations en actions européennes.

