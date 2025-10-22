 Aller au contenu principal
La Fed américaine propose un plan prévoyant des augmentations de capital moins importantes pour les grandes banques, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 15:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de la Fed au paragraphe 4)

La Réserve fédérale a montré à d'autres régulateurs américains les grandes lignes d'un plan révisé qui assouplirait considérablement une proposition de capital bancaire de l'ère Biden pour les plus grands prêteurs de Wall Street, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Certains fonctionnaires ont calculé que les termes du plan de la Fed conduiraient à une augmentation d'environ 3 à 7 % du capital total pour la plupart des grandes banques, a indiqué le rapport, citant des personnes familières avec le sujet.

Ce résultat est bien inférieur à l'augmentation de 19 % à laquelle le secteur aurait dû faire face en 2023 en vertu du projet de règles de Bâle sur les fonds propres, qui proposait des changements dans la manière dont les grandes banques évaluent les risques liés aux prêts et aux transactions.

La Réserve fédérale a refusé de commenter le rapport. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

Au début du mois, Reuters a rapporté , citant des cadres supérieurs du secteur, qu'à mesure que les régulateurs du président Donald Trump révisent les règles bancaires, les grands prêteurs s'attendent à ce que leurs exigences en matière de fonds propres diminuent.

La norme "Bâle III" a été adoptée après la crise financière mondiale de 2007-2009. Elle comprend de nombreuses exigences en matière de capital, d'effet de levier et de liquidité.

La proposition a suscité une levée de boucliers sans précédent de la part des banques de Wall Street, qui ont fait valoir qu'elle entraînerait un resserrement du crédit et se répercuterait sur d'autres secteurs d'activité. Les banques ont exercé de fortes pressions sur les régulateurs pour qu'ils édulcorent le projet de règles.

Banques centrales
FED
