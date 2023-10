La Fed américaine propose de réduire les frais prélevés par les banques sur les transactions par carte de débit

(Ajout des commentaires d'un consultant en commerce de détail aux paragraphes 11 à 15) par Pete Schroeder et Siddharth Cavale

La Réserve fédérale américaine a proposé mercredi de réduire de près d'un tiers le montant des "swipe fees" que les banques peuvent facturer aux commerçants pour le traitement des transactions par carte de débit, ouvrant ainsi la voie à une bataille rangée entre les deux secteurs pour des milliards de dollars de revenus potentiels.

Citant des données montrant que les coûts de traitement de ces transactions ont diminué de moitié environ au cours des dernières années, la Fed a proposé de réduire le plafond actuel de 21 cents par transaction à 14,4 cents par transaction.

La proposition, qui est maintenant ouverte aux commentaires du public, marque la première fois que la Fed ajuste le plafond des frais depuis qu'il a été fixé en 2011. Les banques facturent les détaillants lors du traitement des transactions par carte de débit , et la Fed a reçu l'ordre de limiter ces coûts à un niveau "raisonnable et proportionnel" dans le cadre de la loi de réforme financière Dodd-Frank de 2010.

Ces frais ont généré 31,59 milliards de dollars pour les prêteurs en 2021, selon les données de la Fed.

Les commerçants et les banques se disputent depuis des années au sujet de ces frais, les premiers se plaignant qu'ils sont excessivement élevés et qu'ils pèsent sur les profits des banques, tandis que les secondes soutiennent que les détaillants n'ont pas répercuté les économies réalisées sur les consommateurs en réduisant les prix des produits.

Les détaillants, qui font pression sur la Fed depuis des années pour qu'elle abaisse le plafond, ontsalué la proposition, tout en promettant d'essayer d'abaisser encore la limite.

"La proposition de réglementation d'aujourd'hui marque la fin de ces majorations scandaleuses", a déclaré Austen Jensen, vice-président exécutif de la Retail Industry Leaders Association, qui représente les grands détaillants.

La proposition prévoit également de réduire les frais supplémentaires que les banques peuvent facturer de 0,05 % à 0,04 % du coût de la transaction. Toutefois, la Fed a proposé d'augmenter les frais supplémentaires que les banques peuvent facturer pour couvrir les services de prévention de la fraude de 1 cent par transaction à 1,3 cent par transaction, citant une légère augmentation de ces coûts.

Dans la pratique, les changements proposés se traduiraient en moyenne par une commission de 17,7 cents pour une transaction de 50 dollars, contre 24,5 centsactuellement, selon les responsables de la Fed.

La Fed a également proposé d'ajuster automatiquement le plafond tous les deux ans en fonction de nouvelles données.

Burt Flickinger, consultant en commerce de détail, a déclaré que la nouvelle proposition était "positive à 100 %" pour les détaillants.

"Les frais de transaction représentent le deuxième coût le plus élevé pour les détaillants, après la main-d'œuvre, mais c'est un coût qui ne leur rapporte rien", a déclaré M. Flickinger, directeur général du Strategic Resource Group, ajoutant que la proposition est négative pour les émetteurs de cartes.

Les actions des sociétés de cartes de crédit Visa V.N et Mastercard MA.N ont chuté la semaine dernière après l'annonce de la réunion de la Fed visant à reconsidérer le plafond.

Selon M. Flickinger, Walmart WMT.N est susceptible d'en tirer le plus grand profit, car il "sert le plus grand nombre de consommateurs à court d'argent et de crédit", dont la plupart ne possèdent qu'une seule carte de crédit. Il s'attend également à ce que Target TGT.N , Macy's M.N et Kohl's KSS.N connaissent un certain essor à mesure que les consommateurs abandonnent leurs cartes de crédit co-marquées à taux d'intérêt élevé au profit de cartes de débit et d'argent liquide.

L'abaissement du plafond aidera également les détaillants desservant les secteurs de l'agriculture et de la construction, où les agriculteurs et les éleveurs, par exemple, ont tendance à faire plus d'achats avec des cartes de débit et de l'argent liquide qu'avec des cartes de crédit. Tractor Supply <TSCO

.O>, Menards, Home Depot HD.N , Lowe's LOW.N et Meijer font partie des chaînes susceptibles d'en bénéficier, selon M. Flickinger .

Les détaillants n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Dans une lettre adressée à la Fed vendredi, neuf grands groupes bancaires ont déclaré que les détaillants ne répercutaient pas les économies réalisées sur les consommateurs et que les affirmations selon lesquelles ils le feraient à l'avenir "devraient être considérées avec un grand scepticisme"

Les analystes ont déclaré qu'il est probable que la Fed soit confrontée à une contestation juridique de la part de l'un ou l'autre secteur lorsqu'elle envisagera un nouveau plafond.

Jaret Seiberg, analyste chez TD Cowen, a déclaré dans une note que la Fed "s'attend probablement à ce que les banques et les commerçants contestent toute règle finale, même si cette proposition finale ne fait que ratifier le statu quo"