La Fed accepte de réduire le "coussin de sécurité" de Morgan Stanley

(Ajout d'un commentaire de la banque au paragraphe 4) par Pete Schroeder

La Réserve fédérale américaine a annoncé mardi qu'elle avait accepté de réduire le montant de capital que Morgan Stanley doit détenir à la suite des résultats de son dernier "stress test", en abaissant le tampon requis de 5,1 % à 4,3 % pour l'année à venir.

Dans un communiqué, la Fed a déclaré qu'une analyse plus approfondie avait montré que la banque centrale avait peut-être été trop prudente dans certaines estimations du test, et que d'autres caractéristiques uniques de la banque avaient contribué à ce réexamen. Morgan Stanley a annoncé qu'elle ferait appel des résultats du test de juin en août, lorsque la Fed a annoncé de nouveaux niveaux de capital pour toutes les grandes banques examinées.

Plus précisément, la Fed a déclaré que les nouvelles informations présentées par la banque montraient que le régulateur avait peut-être été trop prudent dans l'estimation des pertes dans le portefeuille de prêts à option de juste valeur de la banque, en partie à cause de la composition unique de ce portefeuille.

Dans un communiqué, Sharon Yeshaya, directrice financière de Morgan Stanley, a déclaré que la banque appréciait ce résultat et qu'elle se réjouissait de poursuivre son engagement auprès de la Fed alors qu'elle réexaminait son cadre de tests de résistance ("stress tests").

"Morgan Stanley continue de s'assurer que nous avons la capacité à long terme de soutenir l'engagement des clients au niveau mondial, d'investir dans nos activités principales et d'augmenter régulièrement notre dividende trimestriel", a-t-elle déclaré.