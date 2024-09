"La Fed a tout intérêt à adopter une approche graduelle" (ABN Amro Investment Solutions )

(AOF) - "Le marché américain a créé 142 000 emplois, contre 165 000 prévus, tandis que le taux de chômage s'est aligné sur les attentes. Parallèlement, les données salariales indiquent une légère augmentation des revenus horaires, ce qui devrait continuer à stimuler la consommation", résume Christophe Boucher, directeur des investissements d'ABN Amro Investment Solutions à propos de l'emploi américain pour août.

Selon le mantra de la "dépendance aux données" du président de la Fed, M. Powell, le ton de ce rapport pourrait influencer l'ampleur de la réduction des taux d'intérêt en septembre (17-18).

La révision à la baisse des chiffres de juillet confirme que le marché du travail s'affaiblit et maintient la possibilité d'une baisse de 50 points de base en septembre.

Et Christophe Boucher de conclure : "Alors que le marché pense que la faiblesse de l'emploi conduira à de nouvelles réductions des taux de la Fed, les salaires ont augmenté et la Fed pense que les salaires sont à l'origine de l'inflation, 25 points de base semblent donc raisonnables à notre avis. Étant donné l'attention qu'elle porte actuellement au marché du travail, la Fed a tout intérêt à adopter une approche graduelle, compte tenu des délais de transmission de la politique monétaire et afin de surveiller l'évolution du marché du travail".