(Crédits photo : Federal Reserve - )

Par Christophe Boucher, Directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions

• "La Fed a relevé ses taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 5,25-5,50 %, soit le niveau le plus élevé depuis 22 ans.

• Le communiqué publié à la fin de la réunion était presque identique à celui de juin, laissant la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux.

• La Fed dépendra encore des chiffres pour déterminer si une nouvelle hausse est nécessaire lors de la réunion du FOMC de septembre.

• La Fed est toujours en train de gagner son pari : l'inflation ralentit et le marché du travail reste solide.

• Jerome Powell est toutefois resté très prudent, déclarant qu'"une croissance plus forte pourrait conduire à terme à une inflation plus élevée".

• Powell a déclaré que les équipes de la Fed ne prévoyaient plus de récession. C'était le cas lors des dernières réunions.

• En moins d'un an, la Fed a changé de paradigme. Elle pensait avoir besoin d'une récession pour faire baisser l'inflation pour maintenant ne plus envisager de récession.

• La Fed ne s'attend pas à ce que l'inflation revienne à 2 % avant 2025 environ.

• Pour les marchés, cette hausse des taux était la dernière et ils anticipent désormais une baisse des taux en 2024.