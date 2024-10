La FDJ nouveau géant européen des jeux en ligne avec le rachat de Kindred

( AFP / ALAIN JOCARD )

La Française des Jeux change de dimension avec le rachat bouclé jeudi du géant suédois des jeux en ligne Kindred, propriétaire du site Unibet, plus grosse opération de son histoire.

Annoncée en janvier, l'offre publique d'achat (OPA) s'est achevée mercredi 2 octobre et permet à la FDJ de détenir 90,66% du capital de Kindred, pour un "montant total de près de 2,5 milliards d’euros", selon un communiqué.

"La condition suspensive de contrôler plus de 90% du capital de Kindred étant réalisée, la FDJ a décidé de finaliser l'acquisition du groupe" qui sera retiré de la Bourse de Stockholm.

L'offre est prolongée jusqu'au 18 octobre 17h pour permettre aux actionnaires de Kindred n'ayant pas apporté leurs titres de le faire aux mêmes conditions, précise la FDJ.

"Nous sommes largement au-delà du seuil qu'on s'était fixés (...) et plus vite que prévu", s'est félicité Stéphane Pallez, la présidente du groupe, invitée de BFM Business jeudi.

Avec le rachat de la loterie irlandaise l'année passée, la FDJ poursuit sur sa lancée européenne: "notre stratégie consiste à devenir un champion européen sur nos deux activités: la loterie et les paris en ligne en concurrence", a-t-elle rappelé, estimant que le groupe pourrait faire "d'autres opérations" même s'il lui fallait tout de même le temps de "digérer" celle-ci.

Kindred, qui emploie environ 2.500 personnes, est l’un des cinq premiers acteurs des paris et jeux en ligne en Europe occidentale, présent dans sept des dix premiers marchés européens, au premier rang desquels les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la France, la Suède et la Belgique.

Ses neuf marques (Unibet, bingo.com, 32 Red, Maria Casino...) lui ont permis d'enregistrer un chiffre d'affaires de 1,21 milliard de livres sterling en 2023 (1,45 milliard d'euros).

Le nouveau groupe combiné génèrera environ 26% de son chiffre d’affaires à l'international et ses offres en ligne en concurrence représenteront environ 27% de son activité.

En France, l'acquisition d'Unibet permettra à la FDJ de devenir "le troisième opérateur du secteur des paris sportifs et des jeux en ligne en concurrence".

La FDJ a déjà finalisé l'année passée le rachat de ZEturf, deuxième opérateur du marché français des paris hippiques en ligne, pour une valorisation de l'entreprise de 175 millions d'euros.

-Chute boursière -

A la Bourse de Paris, l'opération de la FDJ a été éclipsée par une information des Echos selon laquelle le budget de la Sécurité sociale qui doit être présenté le 10 octobre comprendrait une taxation supplémentaire sur les jeux d'argent.

Le titre a perdu mercredi plus de 6% à 34,44 euros.

Mais pour Stéphane Pallez: "aujourd'hui, il n'y a pas de mesure de ce type dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale".

Les casinos, qui voient d'un mauvais oeil le rachat de Kindred par la FDJ et ont prévenu qu'ils seraient vigilants sur le respect de la concurrence, ont tiré la sonnette d'alarme jeudi sur l'éventuel projet de taxation, estimant que "toute nouvelle hausse de la fiscalité fragiliserait davantage la viabilité des casinos en France", selon un communiqué de Casinos de France.

La FDJ s'est engagée auprès de l'Autorité de la concurrence française à séparer ses nouvelles marques (pas de logo commun notamment) des jeux dont elle détient le monopole, à savoir les paris sportifs en points de vente et la loterie (jeux de tirage et de grattage) en points de vente et en ligne.

L'héritière de la loterie française créée en 1933 et entrée en Bourse fin 2019 avait versé 380 millions d’euros à l'Etat français pour conserver son monopole pendant 25 ans, une somme contestée en justice par ses concurrents européens, notamment Betclic et Unibet.

La Commission européenne avait ouvert une enquête en 2021 sur ce dossier, qui devrait être bouclé "courant octobre" selon Stéphane Pallez.

La patronne de la FDJ s'attend à ce que le groupe doive verser "peut-être un petit surplus", "de 200 ou 300 millions d'euros" maximum.