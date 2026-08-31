La FDIC obtient gain de cause face à une demande de 1,71 milliard de dollars après la faillite de la Silicon Valley Bank, statue un juge américain

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* Un juge estime que la fiducie porte la responsabilité des prises de risque négligentes commises par ses dirigeants

* La FDIC poursuit également d'anciens dirigeants et administrateurs de la Silicon Valley Bank

par Jonathan Stempel

Un juge américain a déclaré que l'ancienne société mère de la Silicon Valley Bank ne pouvait pas faire valoir une créance de 1,71 milliard de dollars à l'encontre de la FDIC suite à la faillite de la banque en mars 2023, l'une des plus importantes faillites bancaires aux États-Unis.

Dans une décision de 206 pages rendue vendredi, la juge fédérale de district Beth Labson Freeman, à San José (Californie), a estimé qu’une fiducie ayant repris les créances de la société mère était responsable des décisions malavisées prises par d’anciens dirigeants visant à augmenter les bénéfices en investissant massivement dans des obligations d’État à long terme et des titres adossés à des créances hypothécaires.

La Silicon Valley Bank s’est effondrée après que la hausse des taux d’intérêt a entraîné au moins 4,52 milliards de dollars de pertes dans son portefeuille d’investissement, déclenchant une ruée vers les guichets qui a perturbé de nombreuses start-ups technologiques dont elle détenait les dépôts.

La plupart des dépôts de la banque n'étaient pas assurés. La faillite de la banque a préfiguré celles de deux autres grands établissements de crédit en 2023, Signature Bank et First Republic Bank.

La société holding de la Silicon Valley Bank a été remplacée par SVB Financial Trust. Les avocats de cette fiducie n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires lundi. La Federal Deposit Insurance Corp et ses avocats n’ont pas non plus répondu immédiatement à des demandes similaires.

"ASSUMER LES CONSÉQUENCES"

Mme Freeman a déclaré que le directeur financier, le trésorier et d’autres responsables de la banque avaient fait preuve de négligence en prenant des risques excessifs en matière de taux d’intérêt et de liquidité, avec l’encouragement du conseil d’administration.

Elle a rejeté les arguments de la fiducie selon lesquels celle-ci était protégée parce que les administrateurs avaient exercé leur pouvoir d’appréciation en autorisant les investissements, et que les pertes n’étaient survenues que parce que la FDIC avait vendu les titres à perte.

"La société holding a choisi de diriger la banque par l’intermédiaire de ses dirigeants, conformément aux politiques, limites et indicateurs globaux établis à l’échelle de l’entreprise par la société holding", a écrit Mme Freeman. "Ayant fait ce choix, elle doit en assumer les conséquences."

La juge Freeman a rendu son jugement à l’issue d’un procès de 12 jours sans jury.

La Silicon Valley Bank disposait d’environ 209 milliards de dollars d’actifs avant sa faillite.

La FDIC poursuit également 17 anciens dirigeants et administrateurs de la banque, dont l’ancien directeur général Gregory Becker, afin de récupérer des milliards de dollars pour négligence grave présumée et manquement aux obligations fiduciaires.

Washington Mutual est la plus grande banque traditionnelle ou caisse d’épargne américaine en termes d’actifs à avoir fait faillite; elle s’est effondrée en 2008. First Republic, Silicon Valley Bank et Signature occupent respectivement les deuxième, troisième et quatrième places.