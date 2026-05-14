 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA suspend totalement les essais cliniques du médicament d'Aardvark destiné à traiter la faim excessive associée au syndrome de Prader-Willi
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 22:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aardvark Therapeutics AARD.O a annoncé jeudi que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) avait imposé un gel total des essais cliniques concernant son médicament destiné à traiter la faim excessive liée au syndrome de Prader-Willi, une maladie rare, suspendant ainsi tous les essais en phase avancée.

Le titre de la société a chuté d'environ 14 % dans les échanges après la clôture.

Aardvark avait suspendu le recrutement et l'administration du médicament en février après avoir constaté des effets secondaires cardiaques chez des volontaires en bonne santé ayant reçu des doses plus élevées que prévu du médicament ARD-101.

* La suspension clinique imposée par la FDA s'applique à toutes les études sur l'ARD-101, y compris un essai de phase avancée et une étude de prolongation sur le syndrome de Prader-Willi.

* Cette suspension fait suite à une pause volontaire annoncée précédemment, a déclaré la société, ajoutant qu'elle était en discussions actives avec l'autorité de régulation pour résoudre le problème.

* Le développeur du médicament a indiqué que 68 patients avaient reçu le médicament dans l'étude principale et 19 dans l'étude de prolongation à la fin du mois de février.

* Elle a ajouté qu'elle examinerait les données de l'étude afin d'évaluer la sécurité et l'efficacité du produit et de déterminer les prochaines étapes.

* L'ARD-101 d'Aardvark, développé sous forme de médicament oral, agit en déclenchant la sécrétion d'hormones intestinales par l'activation des récepteurs gustatifs.

* La société a déclaré disposer de 91,2 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars en liquidités et en placements à la fin du mois de mars, ce qui, selon elle, devrait permettre de financer ses activités jusqu'à la mi-2027.

Valeurs associées

AARDVARK THERA
6,7300 USD NASDAQ +2,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des courtiers sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Les Bourses mondiales saluent la rencontre Xi-Trump
    information fournie par AFP 14.05.2026 22:59 

    Les marchés boursiers mondiaux ont clôturé en hausse jeudi, portés par l'optimisme autour de la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine, qui fait espérer une plus ample collaboration entre les deux puissances. En Europe, la Bourse de Paris a gagné 0,93%, ... Lire la suite

  • Le jury d'un tribunal fédéral civil de Chicago a octroyé mercredi soir une indemnisation de 49,5 millions de dollars que devra verser Boeing aux proches d'une Américaine de 24 ans tuée dans l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019 ( AFP / Olivier DOULIERY )
    Crash d'Ethiopian: Boeing devra payer 49,5 millions de dollars aux proches d'une victime
    information fournie par AFP 14.05.2026 22:57 

    Le jury d'un tribunal fédéral civil de Chicago a octroyé mercredi soir une indemnisation de 49,5 millions de dollars, que devra verser Boeing, aux proches d'une Américaine de 24 ans tuée dans l'accident d'un 737 MAX 8 d'Ethiopian Airlines en 2019, qui avait fait ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 mai 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street termine en hausse, poussée par la tech et le sommet Xi-Trump
    information fournie par AFP 14.05.2026 22:45 

    La Bourse de New York a poursuivi son mouvement haussier jeudi, toujours portée par le secteur technologique, les opérateurs saluant dans le même temps les discussions entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine. L'indice Nasdaq (+0,88%) et l'indice élargi S&P

  • Une puce Nvidia (Crédit: / Adobe Stock)
    Cerebras réussit une entrée en Bourse spectaculaire dans l'ombre de Nvidia
    information fournie par Zonebourse 14.05.2026 22:35 

    Cerebras Systems a signé jeudi l'une des introductions en Bourse les plus spectaculaires de l'année à Wall Street. Le fabricant californien de puces dédiées à l'intelligence artificielle a ouvert à 350 dollars sur le Nasdaq, soit 89% au-dessus de son prix d'introduction ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,6 +0,83%
CAC 40
8 082,27 +0,93%
INNATE PHARMA
1,66 +35,18%
Or
4 651,98 0,00%
NANOBIOTIX
46,18 +4,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank