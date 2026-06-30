La FDA s'apprête à autoriser Zyn à commercialiser des sachets de nicotine en les présentant comme moins nocifs que les cigarettes, rapporte Axios

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) serait sur le point d'autoriser la commercialisation des sachets de nicotine Zyn de Philip Morris
PM.N en les présentant comme moins nocifs pour la santé humaine que les cigarettes, a rapporté Axios mardi.
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