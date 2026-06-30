La FDA s'apprête à autoriser Zyn à commercialiser des sachets de nicotine en les présentant comme moins nocifs que les cigarettes, rapporte Axios

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) serait sur le point d'autoriser la commercialisation des sachets de nicotine Zyn de Philip Morris

PM.N en les présentant comme moins nocifs pour la santé humaine que les cigarettes, a rapporté Axios mardi.