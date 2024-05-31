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La FDA reporte la date de décision sur l'examen du Dupixent de Sanofi
information fournie par Reuters 31/05/2024 à 07:16

Sanofi SA SASY.PA :

* LA FDA DES ÉTATS-UNIS A REPORTÉ DE TROIS MOIS LA DATE À LAQUELLE ELLE DOIT RENDRE SA DÉCISION AU SUJET DE L'EXAMEN PRIORITAIRE DE LA DEMANDE DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRE DE PRODUIT BIOLOGIQUE RELATIVE AU DUPIXENT

* L'AGENCE AMÉRICAINE DEVRAIT DÉSORMAIS FAIRE CONNAÎTRE SA DÉCISION LE 27 SEPTEMBRE 2024

* LA FDA N'A PAS FORMULÉ DE PRÉOCCUPATIONS AU SUJET DE L'APPROBATION POTENTIELLE DE DUPIXENT DANS CETTE INDICATION.

* DES SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT DUPIXENT POUR LE TRAITEMENT DE LA BPCO SONT ÉGALEMENT EN COURS D'EXAMEN AILLEURS DANS LE MONDE

Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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