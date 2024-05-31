La FDA reporte la date de décision sur l'examen du Dupixent de Sanofi

Sanofi SA SASY.PA :
* LA FDA DES ÉTATS-UNIS A REPORTÉ DE TROIS MOIS LA DATE À LAQUELLE ELLE DOIT RENDRE SA DÉCISION AU SUJET DE L'EXAMEN PRIORITAIRE DE LA DEMANDE DE LICENCE SUPPLÉMENTAIRE DE PRODUIT BIOLOGIQUE RELATIVE AU DUPIXENT
* L'AGENCE AMÉRICAINE DEVRAIT DÉSORMAIS FAIRE CONNAÎTRE SA DÉCISION LE 27 SEPTEMBRE 2024
* LA FDA N'A PAS FORMULÉ DE PRÉOCCUPATIONS AU SUJET DE L'APPROBATION POTENTIELLE DE DUPIXENT DANS CETTE INDICATION.
* DES SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT DUPIXENT POUR LE TRAITEMENT DE LA BPCO SONT ÉGALEMENT EN COURS D'EXAMEN AILLEURS DANS LE MONDE
Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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