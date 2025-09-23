La FDA refuse d'approuver une dose plus élevée d'un médicament de Biogen contre les troubles génétiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a refusé d'approuver une dose plus élevée du médicament de Biogen BIIB.O contre un trouble génétique rare qui provoque une faiblesse musculaire progressive, ce qui constitue un revers pour les efforts de l'entreprise visant à renforcer sa position sur un marché concurrentiel, a déclaré l'entreprise mardi.