La FDA refuse d'approuver une dose plus élevée d'un médicament de Biogen contre les troubles génétiques
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 22:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration (FDA) a refusé d'approuver une dose plus élevée du médicament de Biogen BIIB.O contre un trouble génétique rare qui provoque une faiblesse musculaire progressive, ce qui constitue un revers pour les efforts de l'entreprise visant à renforcer sa position sur un marché concurrentiel, a déclaré l'entreprise mardi.

Valeurs associées

BIOGEN
139,3100 USD NASDAQ -0,96%
IONIS PHARMACEUT
62,5700 USD NASDAQ +1,97%
NOVARTIS
97,520 CHF Swiss EBS Stocks -0,79%
ROCHE HLDG DR
265,200 CHF Swiss EBS Stocks -2,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

