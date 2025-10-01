 Aller au contenu principal
La FDA refuse d'approuver le traitement de Fortress Bio et Zydus pour une maladie pédiatrique rare
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Fortress Biotech FBIO.O a déclaré mercredi que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver le médicament qu'elle développe avec le fabricant indien Zydus Lifesciences ZYDU.NS pour traiter un type de maladie génétique rare chez les enfants.

Dans sa "complete response letter", la FDA a signalé des déficiences dans l'usine où le médicament, CUTX-101, est fabriqué, a déclaré la société, ajoutant que l'organisme de réglementation n'a pas cité de problèmes concernant les données d'efficacité et d'innocuité.

Le médicament était en cours de développement pour traiter la maladie de Menkes, dans laquelle les patients naissent sans pouvoir absorber le cuivre contenu dans leur alimentation. Cette maladie est causée par des mutations dans un gène particulier qui est responsable du transport du cuivre dans l'organisme.

