La FDA refuse d'approuver le traitement d'Atara contre un cancer du sang rare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La Food and Drug Administration américaine a refusé lundi d'approuver la thérapie cellulaire d'Atara Biotherapeutics ATRA.O pour une forme rare de cancer du sang, a déclaré la société, ce qui a fait chuter ses actions de 55 % dans les échanges avant la mise sur le marché.

Dans sa lettre de réponse complète, la FDA a déclaré qu'elle n'était pas en mesure d'approuver la demande de thérapie dans sa forme actuelle.

La lettre indique que l'essai Allele de la société, qui avait été confirmé par la FDA comme adéquat pour soutenir la demande de mise sur le marché, n'est plus considéré comme adéquat pour fournir des preuves d'efficacité en vue d'une approbation accélérée.

Il s'agit d'un nouveau revers pour Atara, après que la FDA a rejeté l'approbation de la thérapie l'année dernière, en citant des observations faites lors d'une inspection d'une usine de fabrication tierce.

Dans sa lettre, le régulateur de la santé a également déclaré que la conception, la conduite et l'analyse de l'essai avaient faussé l'interprétation de ce dernier.

La nouvelle position de la FDA est contraire aux directives qu'elle avait données à Atara, a déclaré la société.

La société cherchait à faire homologuer sa thérapie cellulaire CAR-T, appelée tabelecleucel, chez les patients atteints de la maladie lymphoproliférative post-transplantation à virus d'Epstein-Barr positif (EBV+ PTLD).

Il s'agit d'une forme de cancer du sang rare et souvent mortel qui se développe après une transplantation d'organe ou de cellules souches.

Il n'existe aucune thérapie approuvée pour cette maladie aux États-Unis, mais les médecins recommandent souvent la chimiothérapie seule ou en association avec d'autres thérapies anticancéreuses telles que le rituximab, et la chirurgie dans de rares cas.

Tabelecleucel est une immunothérapie à cellules T conçue pour éliminer les cellules infectées par l'EBV. Il a été approuvé en Europe en 2022, sous le nom de marque Ebvallo.