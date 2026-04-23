La FDA refuse d'approuver le traitement antirides d'AbbVie

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AbbVie ABBV.N a déclaré jeudi que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver son traitement expérimental contre les rides, invoquant des problèmes de fabrication.