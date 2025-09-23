La FDA refuse d'approuver le médicament de Scholar Rock contre la faiblesse musculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver le médicament de Scholar Rock
SRRK.O pour une maladie neuromusculaire rare, citant des problèmes dans une usine de fabrication tierce, a déclaré la société mardi.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer