La FDA refuse d'approuver le médicament de Scholar Rock contre la faiblesse musculaire
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver le médicament de Scholar Rock

SRRK.O pour une maladie neuromusculaire rare, citant des problèmes dans une usine de fabrication tierce, a déclaré la société mardi.

Valeurs associées

SCHOLAR RCK HLDG
32,5800 USD NASDAQ +5,64%
