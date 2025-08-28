La FDA refuse d'approuver le médicament d'Outlook Therapeutics pour une affection oculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Food and Drug Administration a refusé d'approuver le médicament expérimental d'Outlook Therapeutics
OTLK.O pour traiter un type d'affection oculaire qui provoque une vision floue, a déclaré la société jeudi.
