information fournie par Reuters • 28/08/2025 à 12:34

La FDA refuse d'approuver le médicament d'Outlook Therapeutics pour une affection oculaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Food and Drug Administration a refusé d'approuver le médicament expérimental d'Outlook Therapeutics

OTLK.O pour traiter un type d'affection oculaire qui provoque une vision floue, a déclaré la société jeudi.