 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA refuse d'approuver la thérapie génique de Regenxbio pour une maladie rare
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 23:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tout au long de l'article)

Regenxbio RGNX.O a déclaré lundi que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver sa thérapie génique pour une maladie rare appelée syndrome de Hunter, citant l'incertitude concernant la conception de l'essai.

Les actions du développeur de médicaments ont chuté d'environ 19 % à 8,31 $ dans les échanges après bourse.

La société, qui cherchait à faire approuver le RGX-121 pour traiter la mucopolysaccharidose II, une maladie neurodégénérative très rare également connue sous le nom de syndrome de Hunter, a déclaré que la FDA avait exposé plusieurs raisons dans sa lettre de réponse complète.

Il s'agit notamment de l'incertitude concernant les critères d'éligibilité de l'étude, ainsi que de la question de savoir si un critère de substitution particulier était raisonnablement susceptible de prédire un bénéfice clinique, a indiqué l'entreprise.

"Nous sommes préoccupés par les commentaires de la FDA concernant la voie de développement globale et l'évaluation des données dans le contexte du besoin urgent de cette maladie irréversible et ultra rare", a déclaré le directeur général Curran Simpson.

Le mois dernier, l'autorité de réglementation sanitaire a mis en attente clinique deux de ses programmes expérimentaux de thérapie génique, dont RGX-121.

Les prochaines étapes potentielles, qui comprennent une nouvelle étude, le traitement de patients supplémentaires et un suivi à plus long terme, "constitueraient un défi dans une population atteinte d'une maladie ultra-rare, comme la MPS II", a déclaré la société.

La société prévoit de demander une réunion avec la FDA pour soumettre à nouveau sa demande de mise sur le marché afin de fournir des preuves supplémentaires sur la population de patients et des données cliniques supplémentaires à plus long terme.

Le syndrome de Hunter est une maladie génétique dans laquelle l'organisme ne peut pas décomposer certaines molécules de sucre, ce qui peut affecter le développement physique et mental.

RGX-121 est une thérapie génique unique potentielle pour le traitement des garçons atteints de MPS II, conçue pour délivrer le gène qui aide à décomposer les molécules de sucre complexes.

Valeurs associées

REGENXBIO
10,2800 USD NASDAQ -0,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry brillants en danse rythmique aux Jeux de Milan Cortina, le 9 février 2026 ( AFP / Gabriel BOUYS )
    JO: Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry dans le bon tempo
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:58 

    Les patineurs français Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry ont créé une petite surprise lundi en remportant la danse rythmique, juste devant les Américains Madison Chock et Evan Bates, et confortent ainsi leurs chances de titre aux Jeux olympiques de ... Lire la suite

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry peuvent rêver d'or
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:27 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron peut rêver à un deuxième titre olympique en danse sur glace, avec sa nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, puisqu'ils occupent la première place à l'issue de la rythmique, lundi aux JO de Milan ... Lire la suite

  • L'opposant Juan Pablo Guanipa s'adresse aux médias après sa libération de prison, le 8 février 2026 à Caracas, au Venezuela ( AFP / Pedro MATTEY )
    Venezuela : un dirigeant de l'opposition arrêté peu après sa libération
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:16 

    Juan Pablo Guanipa, un dirigeant de l'opposition vénézuélienne et proche de la lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado, a été arrêté lundi, quelques heures après sa sortie de prison, suscitant chez ses soutiens plusieurs appels à une "preuve de vie". ... Lire la suite

  • L'ex-magnat prodémocratie Jimmy Lai, le 16 juin 2020 à Hong Kong ( AFP / Anthony WALLACE )
    Hong Kong : le magnat de la presse pro-démocratie Jimmy Lai condamné à 20 ans de prison
    information fournie par AFP 09.02.2026 23:01 

    Un tribunal de Hong Kong a condamné lundi à 20 ans de prison l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai pour collusion avec l'étranger et publication séditieuse, un jugement qui pour les défenseurs des droits humains sonne le glas des libertés dans ce territoire. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank