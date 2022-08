La FDA lève la suspension clinique pour les essais de Phase 1b de CYAD-101-002 de Celyad Oncology

Mont-Saint-Guibert, Belgique - Celyad Oncology SA (Euronext & Nasdaq : CYAD), une société de biotechnologie en phase clinique axée sur la découverte et le développement de traitements par lymphocytes T porteurs de récepteurs antigéniques chimériques (CAR-T) contre le cancer, annonce aujourd’hui que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) a levé la suspension clinique pour les essais de Phase 1b de CYAD-101-002 (KEYNOTE-B79) après que la Société ait apporté des modifications aux critères d’admissibilité pour l’essai.



« Nous sommes heureux que la FDA ait levé la suspension clinique pour cet essai. Nous restons confiants dans le développement potentiel non seulement du produit candidat lui-même, mais aussi dans le développement continu de notre technologie propriétaire TIM. CYAD-101 est actuellement notre seul candidat clinique à co-expression de NKG2D et TIM, et nous espérons pouvoir continuer à démontrer notre expertise avec nos technologies non génétiquement modifiées et explorer des opportunités additionnelles d’utilisation de NKG2D dans des traitements par CAR T allogéniques, » dit le Dr Charles Morris, directeur médical de Celyad Oncology.