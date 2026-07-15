La FDA examine certains fruits et légumes dans le cadre de l'épidémie de cyclosporose aux États-Unis, alors que le nombre de cas augmente

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* Les États-Unis n'ont pas identifié la source de l'épidémie de cyclosporose alors que le nombre de cas confirmés dépasse les 1 600

* Selon le CDC, le nombre de cas pourrait continuer d'augmenter jusqu'en août

* La FDA remonte la filière de plusieurs produits agricoles, dont la laitue, afin d'identifier la source

(Ajout d'un commentaire d'un sénateur américain au paragraphe 5 et de détails sur l'alerte sanitaire du CDC aux paragraphes 12 et 13) par Tom Polansek et Julie Steenhuysen

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a déclaré mardi qu'elle enquêtait sur plusieurs produits maraîchers, dont la laitue, afin d'identifier la source d'une épidémie de cyclosporose d'une ampleur inhabituelle, alors que le nombre de cas chez l'homme continuait d'augmenter.

Aucun décès n’a été signalé à la suite de cette épidémie, mais 141 personnes ont été hospitalisées et les laboratoires ont confirmé 1 645 cas dans 34 États depuis mai, selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). L’agence a indiqué avoir connaissance de plus de 5 100 cas supplémentaires signalés qui nécessitent une analyse et une confirmation plus approfondies. La cyclosporose est une infection intestinale parasitaire qui provoque des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux. Elle peut être contractée par la consommation d’aliments — généralement des fruits et légumes crus — ou d’eau contaminée par des matières fécales, selon le CDC.

Bien que les États-Unis aient déjà connu des épidémies par le passé, l’ampleur et l’étendue géographique de l’épidémie de cette année sont nettement plus importantes, ce qui suscite l’inquiétude des autorités sanitaires, qui n’ont pour l’instant pas identifié la source de l’infection.

La sénatrice américaine Amy Klobuchar, du Minnesota, a exhorté le CDC et la FDA à rétablir le financement et les effectifs des programmes fédéraux et étatiques de sécurité alimentaire afin de lutter contre cette épidémie.

« Il s’agit d’une enquête en cours et qui évolue », a déclaré Gwen Biggerstaff, experte en maladies d’origine alimentaire au CDC.

LA FDA EXAMINE LES PRODUITS AGRICOLES

La FDA a indiqué qu’elle menait des enquêtes de traçabilité afin de déterminer la source de l’épidémie, dans le cadre desquelles les autorités recueillent des informations auprès des personnes malades sur les aliments qu’elles ont consommés au cours des semaines précédant l’apparition des symptômes.

Le Washington Post a rapporté que les autorités fédérales et d’État enquêtaient pour déterminer si la laitue servie dans la chaîne de restaurants Taco Bell, appartenant à Yum Brands

YUM.N , pouvait être liée à cette épidémie.

L’entreprise a déclaré avoir retiré certains ingrédients de certains restaurants par mesure de précaution, ajoutant que les autorités sanitaires américaines n’avaient pas confirmé de lien entre la chaîne et l’épidémie.

« À ce stade, aucun aliment ne doit être évité par la population », a déclaré Donald Prater, commissaire adjoint par intérim chargé de l’alimentation à la FDA.

Le CDC a néanmoins indiqué avoir émis une alerte à l’intention des médecins afin qu’ils effectuent des tests de dépistage de la cyclosporose. L’agence a précisé qu’elle participait activement à la réponse américaine, notamment en aidant les États, mais certains experts ont estimé qu’elle agissait trop lentement.

« Je pense que la réponse fédérale est bien en deçà de ce dont nous avons besoin », a déclaré le Dr Michael Osterholm, spécialiste des maladies infectieuses à l’université du Minnesota. De même, a-t-il ajouté, la communication des États a été « extrêmement insuffisante ».

ON S'ATTEND À UNE AUGMENTATION DU NOMBRE DE CAS

M. Biggerstaff a déclaré aux journalistes que le CDC s’attendait à ce que le nombre de cas signalés continue d’augmenter, potentiellement jusqu’à la fin du mois d’août. L’agence a indiqué qu’il existait un décalage d’environ six semaines entre l’apparition des premiers symptômes et la déclaration des cas, ce qui signifie que d’autres infections seront probablement identifiées à mesure que de nouvelles données seront reçues.

L’épidémie est concentrée dans le Michigan , où les autorités étatiques ont signalé 3 309 cas. L’Ohio et l’État de New York ont également signalé un nombre élevé de cas.

Les éléments recueillis jusqu’à présent suggèrent que les cas recensés dans le Michigan, en Virginie-Occidentale, au Kentucky et dans l’Ohio pourraient être liés à une même source, bien que cela n’explique pas les cas observés dans plusieurs autres États, a déclaré M. Biggerstaff.

« Plusieurs autres enquêtes sont en cours, certaines portant sur un seul État, ainsi que des enquêtes concernant des cas qui ne sont actuellement pas liés à un cluster ou à une épidémie », a déclaré M. Biggerstaff.

M. Osterholm a déclaré qu’il était possible que l’épidémie centrée sur le Michigan soit déjà terminée et qu’aucune nouvelle infection ne se produise, étant donné que de nombreux fruits et légumes n’ont qu’une durée de conservation d’environ trois semaines.

M. Prater a reconnu que les fruits et légumes circulaient rapidement dans la chaîne alimentaire, mais a précisé que l’agence examinait plusieurs foyers et sous-foyers, et qu’elle avait besoin de plus d’informations avant de pouvoir déterminer si l’épidémie était terminée.