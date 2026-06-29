La FDA choisit Lilly et Regeneron pour un programme visant à accélérer l'examen des nouvelles installations de production, selon CNBC

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a sélectionné Eli Lilly LLY.N et Regeneron REGN.O , parmi sept entreprises, pour participer à un programme pilote visant à accélérer l'examen des nouvelles installations de fabrication pharmaceutique nationales, a rapporté lundi CNBC en citant un porte-parole de la FDA.