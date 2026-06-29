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La FDA choisit Lilly et Regeneron pour un programme visant à accélérer l'examen des nouvelles installations de production, selon CNBC
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a sélectionné Eli Lilly LLY.N et Regeneron REGN.O , parmi sept entreprises, pour participer à un programme pilote visant à accélérer l'examen des nouvelles installations de fabrication pharmaceutique nationales, a rapporté lundi CNBC en citant un porte-parole de la FDA.

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ELI LILLY & CO
1 228,980 USD NYSE +1,85%
REGENERON PHARMA
630,7500 USD NASDAQ -0,34%
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