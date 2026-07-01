La FDA autorise le traitement contre le cancer du sang d'Orca visant à réduire les complications liées à la greffe de cellules souches

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du directeur général aux paragraphes 5 à 6 et 9, ainsi que des précisions tout au long du texte) par Kunal Das et Kamal Choudhury

La Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé mardi avoir approuvé le traitement d’Orca Bio destiné à soigner certains cancers du sang, qui vise également à réduire le risque de complications liées à la greffe de cellules souches.

Ce traitement, appelé Orca-T et commercialisé sous le nom de Tregzi, est destiné aux patients atteints de cancers du sang, notamment la leucémie myéloïde aiguë, la leucémie lymphoblastique aiguë et les syndromes myélodysplasiques.

Orca-T est conçu pour reconstruire le système sanguin et immunitaire endommagé du patient à l’aide de cellules hématopoïétiques et immunitaires saines provenant d’un donneur compatible, tout en réduisant les complications graves associées aux greffes conventionnelles de cellules souches provenant de donneurs.

Le directeur général de cette société biotechnologique privée, Nate Fernhoff, a déclaré à Reuters que le coût d’acquisition de ce traitement s’élèverait à 428.000 dollars (XX.XXX euros) pour les grossistes, ajoutant que la société prévoyait qu’il soit disponible à la commande d’ici la fin du mois de juillet.

M. Fernhoff a indiqué que le principal avantage d’Orca-T réside dans l’amélioration de la survie sans maladie du greffon contre l’hôte (GvHD) chronique, qualifiant ce traitement de "traitement plus complet" pour les patients atteints d’un cancer du sang.

Cette autorisation s’appuie sur un essai clinique de phase avancée dans lequel 78 % des patients ayant reçu Orca-T étaient en vie et ne présentaient pas de GvHD chronique modérée à sévère au bout d’un an, contre 38 % de ceux ayant bénéficié d’une greffe conventionnelle.

La GvHD est une complication de la greffe dans laquelle les cellules immunitaires du donneur attaquent les tissus sains du patient. Elle peut endommager les organes, nécessiter la prise à long terme de médicaments immunosuppresseurs, augmenter le risque d’infection et peut être mortelle.

Ce traitement consiste à séparer le sang du donneur en différents types de cellules, notamment des lymphocytes T régulateurs pour contrôler la maladie du greffon contre l’hôte, des cellules souches pour reconstituer la moelle osseuse et le système immunitaire, ainsi que des lymphocytes T conventionnels pour aider à lutter contre les infections et les récidives du cancer.