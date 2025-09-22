La FDA approuve un médicament que Trump devait proposer comme traitement de l'autisme

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé l'approbation de la leucovorine, une forme d'acide folique que le président Donald Trump était prévu de suggérer comme traitement des symptômes de l'autisme lors d'un événement à la Maison Blanche lundi.

La FDA a publié un avis dans le Registre fédéral.

GSK GSK.L fabriquait auparavant la leucovorine et la vendait sous le nom de Wellcovorin. La société a retiré le médicament du marché, mais pas pour des raisons de sécurité ou d'efficacité.

L'avis du registre fédéral cite des "données sur plus de 40 patients, y compris des adultes et des enfants" à l'appui de la conclusion selon laquelle le médicament peut améliorer les symptômes de la carence en folate cérébrale (CFD).

Selon l'inscription au registre fédéral, la CFD a été signalée chez des patients présentant des symptômes neuropsychiatriques, y compris des caractéristiques autistiques.