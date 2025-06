La FDA américaine va réviser l'étiquette des stimulants du TDAH pour ajouter un risque de perte de poids chez les patients de moins de 6 ans

La Food and Drug Administration (FDA) a annoncé lundi qu'elle révisait l'étiquetage de tous les stimulants à libération prolongée utilisés pour traiter le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH) afin de mettre en garde contre le risque de perte de poids et d'autres effets secondaires chez les patients de moins de six ans. La FDA a déclaré qu'elle exigeait qu'une section "limitation d'utilisation" dans les informations de prescription de tous les stimulants à libération prolongée comprenne une déclaration sur les taux plus élevés d'effets indésirables chez les enfants de moins de six ans. Le TDAH est un trouble, fréquent chez les enfants, qui affecte la capacité à être attentif, à suivre des instructions et à accomplir des tâches. La FDA a approuvé deux types de médicaments - les stimulants et les non-stimulants - pour aider à réduire les symptômes du TDAH. Les stimulants, vendus sous les noms de marque Ritalin par Novartis NOVN.S et Concerta par Janssen, unité de Johnson & Johnson JNJ.N , sont couramment prescrits par les professionnels de la santé. Ils agissent en augmentant les niveaux de dopamine et de noradrénaline dans le cerveau, deux neurotransmetteurs associés à la motivation, à l'attention et au contrôle des impulsions. Les stimulants à libération prolongée ne sont pas approuvés pour les enfants de moins de six ans, mais les professionnels de la santé peuvent les prescrire "hors étiquette" pour traiter le TDAH, a déclaré la FDA. L'agence a déclaré avoir évalué les données issues d'essais cliniques portant sur des formulations à libération prolongée d'amphétamine et de méthylphénidate pour le traitement du TDAH. Elle a constaté que, par rapport aux enfants plus âgés, les patients de moins de six ans présentent des niveaux plus élevés de médicament dans leur organisme ainsi que des taux plus élevés d'effets secondaires. Pour ces raisons, les avantages des stimulants à libération prolongée pourraient ne pas l'emporter sur les risques chez les patients de moins de six ans, a déclaré la FDA dans un communiqué. Des études montrent que le nombre d'enfants diagnostiqués avec un TDAH continue d'augmenter. Selon la FDA, on estime à sept millions le nombre d'enfants américains âgés de 3 à 17 ans chez qui un diagnostic de TDAH a été posé.

