La FDA américaine va organiser une réunion de son comité d'experts afin d'examiner le vaccin antigrippal de Moderna

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La FDA a annoncé jeudi qu'elle organiserait une réunion d'experts externes afin d'examiner le vaccin expérimental contre la grippe de Moderna MRNA.O .