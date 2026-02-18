La FDA américaine va entamer l'examen du vaccin antigrippal de Moderna

Moderna MRNA.O a déclaré mercredi que la Food and Drug Administration américaine avait accepté sa demande d'examen de son vaccin candidat contre la grippe.