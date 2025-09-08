La FDA américaine va accélérer l'examen des sachets de nicotine sous la pression de la Maison Blanche

(Ajout du commentaire de la FDA au paragraphe 7) par Patrick Wingrove et Emma Rumney

La Food and Drug Administration américaine prévoit d'accélérer l'examen des sachets de nicotine de quatre fabricants de tabac dans le cadre d'un programme pilote lancé lundi, dans un contexte de pression de l'administration Trump pour accélérer les approbations, selon des transcriptions de réunions vues par Reuters.

La FDA souhaite terminer l'examen des sachets de Philip Morris International PM.N , Altria MO.N , Reynolds American - qui fait partie de British American Tobacco BATS.L - et Turning Point Brands TPB.N d'ici décembre, selon une transcription d'une réunion de l'agence qui s'est tenue vendredi.

Les fabricants de tabac ont déjà dû attendre des années avant que leurs produits ne soient autorisés. L'agence a autorisé son premier groupe de sachets, 20 produits de PMI sous son label Zyn, en janvier, plus de cinq ans après que l'entreprise ait déposé sa demande.

Certains des produits sélectionnés pour le projet pilote, comme une version actualisée des sachets de PMI, Zyn Ultra, ne sont pas encore sur le marché, les producteurs attendant le feu vert de la FDA. Dans l'intervalle, les concurrents ont gagné des parts de marché avec des produits plus compétitifs.

Le projet pilote pourrait permettre un lancement légal beaucoup plus rapide pour ceux qui sont sélectionnés pour y participer. Pour les autres produits déjà sur le marché sans autorisation, l'autorisation de la FDA lèverait les doutes sur leur légalité et la menace d'une application potentielle de la part de l'agence.

Selon la transcription d'une deuxième réunion, un fonctionnaire de la FDA a déclaré le mois dernier au personnel de l'agence que celle-ci avait subi des pressions de la part des dirigeants, y compris de la Maison Blanche, pour qu'elle examine plus efficacement les sachets de nicotine.

Bret Koplow, directeur par intérim du centre des produits du tabac de la FDA, a déclaré que l'agence ne subissait aucune pression visant à abaisser ses normes scientifiques ou à compromettre son engagement à protéger la santé publique contre les effets des produits du tabac.

La Maison Blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les fabricants de tabac ont fait pression sur le président Donald Trump et d'autres responsables clés cette année pour obtenir des changements qu'ils favorisent, notamment un processus d'autorisation de la FDA plus rapide et plus clair.

Reynolds American, filiale de BAT, a fait don de 10 millions de dollars au super PAC Make America Great Again Inc, allié de Trump, comme le montrent les dossiers de la Commission électorale fédérale.

Les sachets de nicotine, que les utilisateurs insèrent sous la lèvre pour obtenir un coup de fouet, sont la catégorie de produits du tabac qui connaît la plus forte croissance aux États-Unis , le plus grand marché au monde pour les alternatives au tabagisme.

Les sachets sont généralement considérés comme l'une des alternatives au tabac les moins risquées, car ils n'impliquent pas d'inhalation et ne contiennent pas de tabac. Les militants affirment que les sachets de nicotine présentent encore des risques, notamment celui d'attirer de nouveaux utilisateurs, en particulier les jeunes.

Yolonda Richardson, directrice générale de la Campagne pour des enfants sans tabac, a déclaré qu'un examen rigoureux par la FDA des demandes de nouveaux produits était essentiel pour protéger les enfants et la santé publique.

"Il ne devrait pas y avoir de raccourcis lorsqu'il s'agit de la santé de nos enfants", a déclaré Mme Richardson.

Toutefois, les données actuelles n'indiquent pas une utilisation importante de ces produits chez les jeunes, a déclaré un responsable de la FDA lors de la réunion de vendredi.

PMI domine le marché américain avec sa marque de sachets Zyn, dont la croissance explosive a poussé ses rivaux BAT et Altria à faire des pieds et des mains pour la rattraper. La marque a enregistré une croissance des expéditions aux États-Unis de 40 à 80 % chaque trimestre depuis janvier 2023 et est rapidement devenue l'un des produits les plus importants de PMI.

PMI a déclaré qu'un projet visant à accélérer le processus de révision pourrait être un pas dans la bonne direction, bien que l'entreprise n'ait pas connaissance d'un tel effort.

Outre le Zyn Ultra de PMI, on! et on! d'Altria, le Velo mini de Reynolds, le Zyn Ultra de PMI et le Velo mini de Reynolds sont également en cours d'examen Plus d'Altria, Velo mini de Reynolds et Fre et Alp de Turning Point Brands - copropriété de l'ancien présentateur de Fox News Tucker Carlson - sont également inclus.

Altria a qualifié l'approche de la FDA d'encourageante et d'étape positive pour la réduction des risques. Turning Point Brands a déclaré que la voie simplifiée montre l'engagement continu de l'administration en faveur de l'efficience, de l'efficacité et de la transparence.

Reynolds s'est refusé à tout commentaire.

Lors de la réunion de vendredi, la FDA a indiqué que les produits seraient soumis à un processus de demande comprenant des examens simplifiés et réduits, une communication plus fréquente entre le personnel de la FDA et les demandeurs, ainsi qu'une autorisation accélérée.

Les examinateurs se concentreront uniquement sur les informations essentielles pour entamer l'examen scientifique des sachets de nicotine, la caractérisation de base du produit, la cohérence et la stabilité de la fabrication, et les données relatives à la responsabilité en cas d'abus, selon la transcription.