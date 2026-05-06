La FDA américaine signale une pénurie de compresses et d'éponges neurochirurgicales et prévoit des perturbations jusqu'en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire du prestataire de soins de santé Premier)

L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a reconnu mercredi les perturbations actuelles de l'approvisionnement en certaines compresses, éponges et bandelettes stériles utilisées en neurochirurgie, avertissant que la pénurie pourrait durer jusqu'à la fin de l'année 2026.

Voici quelques détails:

* L'agence a déclaré avoir ajouté les compresses, éponges et bandelettes neurochirurgicales — utilisées en neurochirurgie et en microchirurgie pour absorber les fluides et protéger les tissus délicats — à sa liste des pénuries de dispositifs médicaux.

* En mars, l'un des fabricants, Medline Industries MDLN.O , a procédé au rappel de compresses neurochirurgicales de sa gamme Neuro Sponge en raison de taux élevés d'endotoxines, sans qu'aucune date de retour n'ait été fixée, a indiqué la FDA.

* L'utilisation des produits concernés pourrait entraîner des problèmes de santé nécessitant un traitement médical ou chirurgical, notamment de la fièvre, une inflammation, une hypotension ou des nausées, a déclaré la FDA.

* L'agence a déclaré qu'elle collaborait avec d'autres fabricants et prestataires de soins de santé pour surveiller les stocks et évaluer les moyens de réduire l'impact sur les patients.

* L'agence a demandé aux prestataires de soins de santé de conserver les produits dans la mesure du possible et de les réserver aux cas les plus critiques, notamment les chirurgies cérébrales et les interventions pour lesquelles il n'existe pas d'alternative appropriée.

* Le prestataire de services de santé Premier a déclaré que les produits rappelés sont hautement spécialisés pour les chirurgies du cerveau et de la colonne vertébrale. "Il s’agit d’un produit à haut risque et à faible fréquence", a déclaré Karen Niven, directrice principale de l’analyse de la valeur clinique chez Premier. "Nous avons conseillé à nos membres d’envisager d’abord la conservation."