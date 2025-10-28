 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 216,58
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La FDA américaine signale des problèmes de qualité dans trois usines de Philips
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 16:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture complète, ajout d'actions au paragraphe 4 et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 8)

La Food and Drug Administration (FDA) a mis en garde trois des sites de dispositifs médicaux de Philips PHG.AS

après que des inspections aient révélé qu'ils ne respectaient pas les normes de fabrication requises, selon une mise à jour publiée mardi sur le site Web de l'agence.

La FDA a adressé une lettre d'avertissement au fabricant néerlandais de dispositifs médicaux concernant les installations de Bothell, Washington et Reedsville, Pennsylvanie aux États-Unis, et d'Eindhoven aux Pays-Bas.

Les dispositifs fabriqués dans ces installations sont considérés comme "adultérés" par la législation américaine en raison du non-respect des bonnes pratiques de fabrication actuelles, indique la FDA dans sa lettre.

Les actions de l'entreprise de dispositifs médicaux cotée en bourse aux États-Unis ont baissé de près de 5 % dans la matinée.

Les sites inspectés produisent divers types d'équipements médicaux, notamment des appareils à ultrasons, leurs composants, ainsique des logiciels utilisés pour les évaluations cardiaques et le suivi des patients.

Philips a déclaré qu'elle prenait l'avertissement "très au sérieux" et qu'elle avait soumis une réponse officielle à la FDA, conformément aux exigences réglementaires.

La société continue de fabriquer et de vendre ces produits et ne s'attend pas à ce que la lettre d'avertissement ait un impact commercial important.

"Il semble qu'il s'agisse d'un problème relativement mineur dans lequel Philips n'a pas correctement respecté la documentation requise pour la plainte", a déclaré Marc Hesselink, analyste chez ING FM. "Nous ne nous attendons pas à ce que cela ait un impact négatif important sur Philips."

Valeurs associées

KONINKLIJKE PHILIPS N.V.
23,3900 EUR Euronext Amsterdam -5,88%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank