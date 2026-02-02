La FDA américaine refuse d'approuver le médicament oral d'Aquestive contre les réactions allergiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Aquestive Therapeutics AQST.O a déclaré lundi que la Food and Drug Administration américaine a refusé d'approuver son médicament oral pour les réactions allergiques sévères.

La société a déclaré avoir reçu une lettre de réponse complète, datée du 30 janvier, de l'organisme de réglementation qui se concentre sur la façon dont le produit, Anaphylm, est emballé et utilisé, et non sur la façon dont il fonctionne ou est fabriqué.

Cette lettre mettait en avant les résultats d'un test utilisateur au cours duquel certaines personnes avaient eu du mal à ouvrir le sachet ou à placer le film de manière incorrecte - des problèmes qui, selon la FDA, pourraient créer des risques de sécurité lors d'une réaction allergique d'urgence.

En janvier, l'autorité de réglementation américaine avait également signalé des lacunes dans l'étiquetage du traitement.

L'entreprise a déclaré qu'elle était en mesure de résoudre rapidement ces problèmes et qu'elle prévoyait de soumettre une nouvelle demande dès le troisième trimestre de 2026.

Cette décision marque un recul dans les efforts déployés par la société pour proposer un traitement oral pratique pour les réactions allergiques graves, y compris l'anaphylaxie, et pour concurrencer Neffy d'ARS Pharma, un traitement par voie nasale pour cette affection.

Les analystes de William Blair avaient précédemment déclaré que l'avis de carence de la FDA pour Anaphylm préfigurait probablement une lettre de réponse complète, donnant à Neffy une fenêtre pour consolider sa position en tant que seule option d'anaphylaxie sans aiguille devant les rivaux potentiels.

Les actions d'Aquestive ont été suspendues dans les échanges avant la mise sur le marché.