La FDA américaine refuse d'approuver le médicament d'Unicycive destiné aux patients sous dialyse

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a refusé d'approuver le médicament d'Unicycive Therapeutics UNCY.O destiné à traiter l'hyperphosphatémie chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique sous dialyse, a annoncé mardi la société.