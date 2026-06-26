La FDA américaine refuse d'approuver le kit d'imagerie tumorale de Lantheus

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L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a refusé d'approuver le kit d'imagerie diagnostique LNTH.O de Lantheus Holdings destiné au dépistage de certains types de tumeurs cancéreuses, invoquant des problèmes non résolus liés à la fabrication dans un site tiers, a annoncé vendredi la société.