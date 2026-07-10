 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La FDA américaine propose un projet de règlement visant à simplifier les procédures d'enregistrement pour certains fabricants de médicaments
information fournie par Reuters 10/07/2026 à 18:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations contextuelles aux points 1 et 2)

La FDA américaine a proposé vendredi un règlement visant à simplifier les exigences d’enregistrement pour certains fabricants de médicaments qui opèrent via un centre névralgique et plusieurs sites de production, dans le cadre de ses efforts pour améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement.

Voici quelques détails:

* Si elle est finalisée, cette règle permettrait aux fabricants utilisant un modèle « hub-and-spoke » (réseau en étoile) de s’enregistrer comme un seul et même site.

* Dans ce modèle, plusieurs sites produisent le même médicament dans le cadre d’un système de gestion de la qualité unique, ce qui permet une supervision centralisée de la production sur les différents sites.

* En vertu de la réglementation actuelle, chaque unité de fabrication d’un tel réseau doit s’enregistrer séparément auprès de la Food and Drug Administration américaine.

* L’agence a indiqué que la règle proposée permettrait à ces établissements de fabrication de s’enregistrer comme un seul et même établissement, tout en permettant l’ajout, le déplacement ou la suppression d’unités grâce à un processus de mise à jour simplifié.

* Les entreprises seraient tenues d’informer la FDA avant de délocaliser une unité de fabrication.

* La proposition clarifierait également les exigences en matière d’enregistrement et de référencement des médicaments pour certaines installations étrangères, notamment celles qui fabriquent des principes actifs pharmaceutiques.

* La FDA a indiqué que certains établissements étrangers qui fabriquent des médicaments ou des composants de médicaments exclusivement destinés à être distribués à d’autres établissements étrangers pourraient ne pas être actuellement enregistrés auprès de l’agence, ce qui limite sa visibilité sur les chaînes d’approvisionnement en amont.

* En vertu de la règle proposée, ces établissements seraient plus clairement tenus de s’enregistrer auprès de la FDA et de déclarer les médicaments qu’ils produisent, ce qui améliorerait la capacité de l’agence à tracer les produits et à répondre à d’éventuelles préoccupations en matière de sécurité.

* Si elle est finalisée, cette règle devrait réduire les coûts d’enregistrement et générer des gains d’efficacité à long terme tant pour l’industrie que pour l’agence, a déclaré la FDA.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'équipe de France, avec notamment un but d'Ousmane Dembélé (à droite) n'a laissé aucune chance au Maroc lors du quart de finale du Mondial conclu sur le score de 2-0 à Foxboro, le 9 juillet 2026 ( AFP / MAURO PIMENTEL )
    Mondial-2026: La France, la force tranquille
    information fournie par AFP 10.07.2026 18:17 

    Flamboyante en attaque, intraitable en défense et imperméable au moindre doute, l'équipe de France dégage une sérénité à toute épreuve et se projette vers les demi-finales de la Coupe du monde dans la peau d'une sérieuse candidate au titre, mardi à Dallas. Le 8e ... Lire la suite

  • Le maire de Berlin Kai Wegner, le 3 janvier 2026 à Berlin lors d'une panne d'électricité ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Le maire de Berlin renonce à se représenter sur fond de scandale
    information fournie par AFP 10.07.2026 18:13 

    Le maire conservateur de Berlin Kai Wegner a renoncé vendredi à briguer un second mandat, à deux mois des élections dans la capitale allemande, embourbé dans sa gestion de crise en réaction à une coupure d'électricité massive d'origine criminelle en janvier. "Je ... Lire la suite

  • enseigne casino (Crédit: Ketounette / Wikimedia Commons)
    Casino a choisi l'offre de son actionnaire, lourde dilution en vue
    information fournie par Zonebourse 10.07.2026 18:06 

    Le conseil d'administration a retenu la proposition de restructuration financière de son actionnaire de référence, sous réserve d'aménagements avec les créanciers. L'opération, prévue d'ici la fin de l'année, va massivement diluer les actionnaires actuels. Le distributeur ... Lire la suite

  • Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980
    Décès de Bonnie Tyler, inimitable voix rocailleuse des années 1980
    information fournie par AFP Video 10.07.2026 18:02 

    La chanteuse britannique Bonnie Tyler, star des années 1980 à la crinière blonde et la voix rocailleuse, interprète du tube "Total Eclipse of the Heart", est décédée à l'âge de 75 ans, après une opération d'urgence en mai au Portugal où elle possédait une maison. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 338,97 +0,15%
2CRSI
30,7 -3,46%
Pétrole Brent
75,76 -0,18%
SOITEC
98 -5,86%
STELLANTIS
4,841 +3,64%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank